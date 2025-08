Fenac leva show de Renato Teixeira a São Thomé das Letras, no Sul de Minas

A segunda etapa classificatória do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac) será realizada nesta sexta-feira e sábado (1º e 2/8), em São Thomé das Letras. Amanhã, o cantor e compositor Renato Teixeira vai se apresentar gratuitamente na Praça da Matriz da cidade sul-mineira.

Vinte músicas vão participar da seletiva neste final de semana: 18 serão apresentadas presencialmente e duas online. Cinco passarão para as semifinais.

“Tivemos recorde de inscrições este ano, foram 1.520 músicas de 25 estados”, comemora Gleizer Naves, idealizador do Fenac.

Equipe formada por acadêmicos, artistas e jornalistas selecionou 120 canções para as etapas classificatórias. O festival vai distribuir R$ 250 mil em prêmios.

Tempestade

A abertura do evento ocorreu no final de semana passado, em Tiradentes, com show do cantor Paulo Ricardo. Foi necessário superar adversidades, pois tempestade atingiu a cidade uma hora antes das apresentações.

“A chuva danificou 50% do nosso equipamento, jogando parte da estrutura no chão. Foi uma chuva muito forte, com muitos ventos. Não enxergamos nada, gerou pânico”, relembra Gleizer Naves.

Mesmo com 40 minutos de atraso, as apresentações ocorreram, atraindo 5 mil pessoas à Praça da Rodoviária, ele conta.

“Os telões laterais não estavam funcionando direito, tivemos de improvisar parte do som, a transmissão ao vivo no YouTube não ocorreu, queimou muita coisa. Como o festival é atração muito bonita e charmosa, as pessoas ficaram encantadas. Foi tão bonito que a maior parte das pessoas não percebeu o que estava faltando”, diz Naves.

Os equipamentos já foram totalmente recuperados para a classificatória em São Thomé das Letras, a 304 quilômetros de Belo Horizonte. Muito frequentada por jovens, a cidade é famosa pelo turismo ligado ao misticismo, com bares temáticos e serras rochosas.

“São Thomé é próxima das outras sedes do Fenac, todas no Sul de Minas. Sei de caravanas saindo de Boa Esperança, Coqueiral e Nepomuceno, que receberão as próximas etapas do festival. Cada cidade dessas costuma mandar muita gente para São Thomé, muitos turistas”, comenta Gleizer.

Show de graça

Um forte atrativo é o cantor Renato Teixeira, autor de “Romaria” e “Tocando em frente”, esta última em parceira com Almir Sater. O show dele, neste sábado, será realizado na Praça da Matriz. Além dos concorrentes ao Fenac, o local receberá várias atrações culturais.

As próximas etapas terão shows gratuitos de nomes de destaque da música brasileira, como Nando Reis, Zeca Baleiro e Vanessa da Mata.

Depois de São Thomé das Letras, o Fenac será realizado em Perdões, Três Pontas, Coqueiral e Nepomuceno. A final, em setembro, é tradicionalmente disputada em Boa Esperança.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Sexta e sábado (1º e 2/8), às 20h30, na Praça da Matriz de São Thomé das Letras, com show de Renato Teixeira amanhã. Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

PRÓXIMAS ETAPAS

• Perdões

8 e 9 de agosto



• Três Pontas

15 e 16 de agosto



• Coqueiral

22 e 23 de agosto



• Nepomuceno

29 e 30 de agosto



• Boa Esperança

4 a 6 de setembro