Fundação de Educação Artística promove dois recitais neste fim de semana

A música do século 20 está em destaque neste fim de semana na programação da Fundação de Educação Artística (FEA). O duo formado pela brasileira Luciana Soares (piano) e pelo norte-americano James Alexander (violino) executa obras do tcheco Leos Janácek (1854-1928), do brasileiro Camargo Guarnieri (1907-1993) e do polonês Karol Szymanowski (1882-1937) nesta sexta-feira (1º/8), pela série Eufonias. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



Já no domingo (3/8), diferentes formações integram a quarta edição da temporada 2025 da série Manhãs Musicais, com entrada franca. Serão apresentadas obras dos austríacos Arnold Schoenberg (1874-1951), Alban Berg (1885-1935) e Anton Webern (1883-1945), do italiano Luciano Berio (1925-2003), do francês Pierre Boulez (1925-2016), do húngaro Béla Bartók (1881-1945) e de Janácek. O destaque é o pianista Paulo Álvares, que se apresenta solo, em duo e em trio.



Uma das curadoras da série Manhãs Musicais, Cristina Guimarães diz que, atualmente, o pianista mora na Alemanha, tem uma carreira internacional, mas sempre esteve ligado à FEA, desde criança. “Paulo está em Belo Horizonte de férias, visitando a família, então conseguimos encaixá-lo. Ele se dedica especificamente a esses compositores que estamos privilegiando nesta temporada”, comenta. Ela chama a atenção, também, para o Quarteto Echinata, formado por músicos da Filarmônica de Minas Gerais.



Trata-se de um grupo formado este ano e que, no concerto de domingo, vai apresentar a “Sonata a Kreutzer”, composta por Janácek em 1923. O clarinetista Alexandre Silva e o violinista Rommel Fernandes completam o time de artistas incluídos na programação desta quarta edição da série Manhãs Musicais. “Os dois já participaram dos nossos concertos e recitais em diversas outras ocasiões”, pontua Cristina. Ela observa que a escolha dos músicos, no geral, vem a reboque dos compositores que a curadoria elege.

CURADORIA

“Conhecemos bem os artistas aqui da casa e propomos a eles obras e compositores que são escolhidos com muito cuidado. Às vezes, as sugestões partem deles próprios. A curadoria entende que é importante que aquela obra daquele determinado compositor seja privilegiada nessa série, que busca ser um panorama da música instrumental do século 20. Os compositores fazem parte de uma pré-seleção realizada antes do início de cada temporada”, explica.



Com relação às músicas que o público poderá conferir hoje pela série Eufonias, Luciana Soares ressalta que são obras de autores que o duo gosta de tocar. Ela diz que as escolhas normalmente recaem sobre repertórios que não são muito executados, para que o público tenha a oportunidade de conhecer. Camargo Guarnieri, de quem o duo vai apresentar uma coletânea de quatro peças, é um caso à parte no programa, segundo a pianista.



DIVULGAÇÃO

“É um compositor querido meu, porque era professor convidado da Universidade Federal de Goiás, todos os anos passava por lá, então sempre tive a oportunidade de fazer aulas com ele e de tocar para ele, desde muito nova. Depois que Guarnieri morreu, fiz questão de seguir divulgando sua obra”, diz a artista, que desde 1995 está radicada nos Estados Unidos, onde foi cursar mestrado e doutorado e onde atualmente é, junto com James Alexander, residente na Nicholls State University, em Louisiana.



Além da coletânea do compositor brasileiro, o duo vai apresentar a “Sonata para violino e piano”, de Janácek, e a “Sonata para violino e piano, Op. 9”, de Szymanowski. “Não é uma obra muito lembrada no repertório pianístico, mas é bem impressionante, por isso resolvemos incorporar”, diz. Ela observa que as três peças são muito diferentes entre si. “Apesar de serem todas do século 20, são músicas que trazem elementos bem característicos de seus países.”

SÉRIE EUFONIA

Com o duo Luciana Soares (piano) e James Alexander (violino), nesta sexta-feira (1/8), às 20h, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



MANHÃS MUSICAIS

Com Quarteto Echinata, Paulo Álvares (piano), Alexandre Silva (clarineta) e Rommel Fernandes (violino), neste domingo (3/8), às 11h, com entrada franca (retirada de ingressos na bilheteria, a partir das 9h), ambas na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários – 31.3226-6866).