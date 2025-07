Ney Matogrosso grava 'Besame' com Flávio Venturini

Flávio Venturini lança o single “Besame” nesta sexta-feira (1º/8), com participação do cantor Ney Matogrosso.

Composto pelo mineiro, o bolero estreou na voz de Jane Duboc, em 1988. O lançamento ocorrerá no dia do aniversário de Ney, que completa 84 anos neste 1º de agosto.

“Escolhi ‘Besame’ para cantarmos juntos por conta da sensualidade da canção, que tem tudo a ver com o Ney Matogrosso”, diz Flávio, no material de divulgação do single.

“Ney tem uma bela história na música brasileira: impôs seu estilo irreverente e foi respeitado por isso. Em sua carreira, procurou pesquisar artistas, muitas vezes esquecidos, e valorizou suas obras. Causou furor desde a espetacular estreia nos Secos e Molhados. Sou fã desde sempre”, afirma o compositor mineiro.

'Planeta sonho'

Não é a primeira “parceria” dos dois. Ney gravou “Planeta sonho”, canção de Venturini com Márcio Borges e Vermelho, no álbum “Pérolas raras”, lançado em 2008.

O dueto de “Besame” será uma das faixas do álbum “Flávio Venturini – Minha história”, que comemora os 50 anos de carreira do cantor e compositor mineiro, parceria da Top Cat Produções com a gravadora Biscoito Fino. O lançamento ocorrerá este ano.