Fenac tem as primeiras cinco canções classificadas em Tiradentes

A primeira etapa classificatória do 55º Festival Nacional da Canção (Fenac), realizada no último final de semana na cidade histórica de Tiradentes, selecionou quatro entre as 20 músicas apresentadas. Elas seguirão para as semifinais que ocorrerão em setembro, em Boa Esperança, no Sul de Minas. O cantor Paulo Ricardo foi a atração da abertura do evento.

Na modalidade presencial, classificaram-se as canções “Cura” (Tietê/SP), de Valéria Velho, interpretada por Thaiz Lossio; “Rosa dos ventos” (São Paulo/SP), de Bruno Batista, interpretada por Selma Fernandes; “Valsa dos reis” (Macapá/AP), de Ademir Pedrosa, interpretada por Maitê Mesquita; e “Mania” (Rio de Janeiro/RJ), de Victor Tadashi, interpretada pelo autor.

Na categoria online, classificou-se “Não é um assalto” (Juiz de Fora/MG), de Thiago Pável e Laura Conceição, interpretada por Laura e o grupo Pra demorar.

A próxima etapa classificatória do Fenac ocorrerá em 1º e 2 de agosto, em São Thomé das Letras.