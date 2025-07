Gilberto Gil adia show em luto pela filha Preta Gil

Gilberto Gil, de 83 anos, anunciou que o show da turnê "Tempo Rei", que aconteceria em Belém (PA), no dia 9 de agosto, foi adiado.

O anúncio assinado pela produtora 30e acontece após a morte de Preta Gil, filha do cantor, em decorrência de complicações de câncer no intestino. A cantora foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio na última sexta-feira (25/7), data em que também foi cremada.

O show, que seria realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, deve ganhar uma nova data em breve. "A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor".

Leia o comunicado completo

"O show da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista.





A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor.

Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê.





É importante ressaltar que as demais datas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração.

Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs."