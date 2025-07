Saia de Jennifer Lopez cai durante show

Durante uma apresentação lotada na Polônia, a cantora Jennifer Lopez, de 56 anos, viveu um momento inusitado ao perder parte do figurino no palco. A saia que usava para compor o look se soltou no meio do show.

Apesar do susto, a estrela da música fez uma pose e continuou a performance com tranquilidade, pois estava usando outra peça por baixo. A artista continuou andando pelo palco e arrancou aplausos do público na cidade de Varsóvia.

Jennifer Lopez suffers wardrobe malfunction on stage as she celebrates turning 56. pic.twitter.com/yOg6f28GG2 — Oli London (@OliLondonTV) July 26, 2025

O episódio foi registrado por fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos e comentários positivos sobre sua postura. “Ela é adorável e lidou como a profissional que é”, disse um dos internautas.

A vida pessoal influencia sua presença artística?

Após o fim de seu casamento com Ben Affleck em 2024, Jennifer tem mantido discrição sobre novos relacionamentos. Essa fase de independência parece refletir em uma presença ainda mais vibrante nos palcos, mostrando que está vivendo um momento de renovação pessoal e profissional, como apontam os fãs da cantora.