Gwyneth Paltrow faz publi para empresa de CEO flagrado em show do Coldplay

Uma ação curiosa foi feita pela empresa de tecnologia Astronomer, que está diretamente envolvida no "escândalo do beijo", que ocorreu a duas semanas em um show do Coldplay, nos Estados Unidos. Dois funcionários casados foram flagrados juntos.

Nesta sexta (25), a empresa publicou um vídeo de marketing com Gwyneth Paltrow, ex-esposa do vocalista, anunciado que ela seria sua porta-voz dali para frente.

No vídeo, Paltrow fala das qualidades da empresa. Em um tom bem-humorado, ela responde dúvidas do público, mas sem entrar na questão polêmica em si.

"Fui contratada temporariamente para representar os mais de 300 colaboradores da Astronomer. Astronomer é a melhor plataforma para executar o Apache Airflow, unificando a execução de pipelines de dados, machine learning e inteligência artificial em larga escala", disse a atriz.

A situação viralizou no último dia 17. Nela, um casal é filmado em clima de romance no meio de uma das músicas. O problema é que, aparentemente, ambos não deveriam ser vistos juntos.

A "câmera do beijo", presente em muitos eventos grandiosos, propõe que quando um casal seja filmado e apareça no telão, dê um beijo, numa demonstração pública de afeto.

Mas quando a tal câmera focou em Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, ele abraçava por trás a diretora de RH da mesma empresa, Kristin Cabot. A reação foi desfazer o abraço e tentar esconder o rosto, num indicativo de que aquilo pudesse ser um caso extraconjugal.

Constrangida, Kristin virou-se de costas e escondeu o rosto. Já Byron se abaixou para tentar fugir do alcance da câmera atrás de uma grade de proteção. Ele é casado e tem dois filhos.

Ao ver a cena, Chris Martin, vocalista da banda, disse ao microfone: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos". Segundo o LinkedIn, Byron comanda a Astronomer desde julho de 2023. Kristin tem um cargo de chefia de recursos humanos na empresa há nove meses.

Veja o vídeo com a atriz: