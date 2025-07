CEO flagrado com funcionária em show do Coldplay pede demissão

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O CEO da empresa de tecnologia norte-americana Astronomer, Andy Byron, pediu demissão neste sábado (19/7) após a repercussão nos últimos dias do vídeo em que foi flagrado num show da banda Coldplay abraçado junto à diretora de RH da mesma companhia - ambos são casados com outras pessoas e possuem filhos.

O incidente aconteceu em um show em Boston, nos Estados Unidos, na última semana. Na ocasião, o CEO e a diretora foram filmados pela “câmera do beijo” do espetáculo, e, visivelmente constrangidos, tentaram esconder seus rostos.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, chegou a brincar no microfone ao notar a reação do casal. "Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disse, e logo arrancou risos do público. As imagens do momento viralizaram na internet e provocaram uma série de reações devido à possível traição do casal.

O anúncio da saída do executivo foi feito pela empresa, em uma nota divulgada para a imprensa. Segundo o texto, Andy pediu demissão, que foi aceita pelo conselho de administração. O núcleo ficará responsável por buscar um substituto. Enquanto isso, o cofundador da empresa e diretor de produto, Pete DeJoy, seguirá atuando interinamente no cargo - ele assumiu a função desde o início da repercussão do caso.

No comunicado, a empresa criticou a conduta do antigo CEO e destacou que, apesar de ter se tornado conhecida pela polêmica, vai se manter no objetivo de ser referência no mercado de tecnologia. “Espera-se que nossos líderes sirvam de exemplo tanto em conduta quanto em responsabilidade e, recentemente, esse padrão não foi alcançado”, publicou a Astronomer.

