Sister Hong: Homem finge por mulher, grava encontros íntimos e vende na web

Um homem de 71 anos foi mais uma vítima do chamado “golpe do amor”. O idoso, residente em Jari, no Rio Grande do Sul, transferiu mais de R$ 2 milhões para uma quadrilha que fingia ser uma mulher nas redes sociais. A quantia foi repassada aos criminosos entre 2022 e 2023. Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil do RS, a vítima acreditava que estava se relacionando virtualmente com uma investidora americana que pretendia viajar ao Brasil para que os dois se encontrassem pessoalmente. Divulgação/Polícia Civil

O idoso passou a desconfiar que estava sendo vítima de estelionato e resolveu fazer a denúncia, o que levou a polícia a instaurar a “Operação Dom Quixote”. Encabeçada pela Delegacia de Polícia de Tupanciretã (RS), a operação prendeu seis pessoas em São Paulo e outras cidades da região metropolitana suspeitas de participarem do golpe ao idoso. Reprodução/Polícia Civil

Casos do chamado "golpe do amor" tem se alastrado nos últimos anos, causando grande prejuízo emocional e material às vítimas. Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os bandidos mantêm canais de internet para supostos relacionamentos e, quando um interessado aparece, eles marcam um encontro que, teoricamente, seria amoroso. Mas trata-se de armadilha. - Hippopx creative commons

Um caso que teve repercussão foi o de um médico de 36 anos sequestrado em 26/6/2023 em São Paulo. Ele havia marcado encontro com uma mulher e acabou sendo aprisionado em um cativeiro na zona norte da capital paulista. Reprodução TV Record

Rendido por três homens armados, ele foi amarrado e conduzido a um cativeiro na rua Joaquim Ferreira da Rocha, no bairro da Vila Brasilândia Reprodução/Google Street View

Morador de São Roque, cidade do interior, o médico permaneceu por mais de 24 horas no cativeiro com pernas e braços amarrados Daniel Whistler/Wikimedia Commons

A quadrilha se apossou de R$ 180 mil realizando transferências e empréstimos pela conta da vítima hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain

Uma denúncia anônima foi feita à polícia após a família ficar sem contato com o homem e notar as movimentações financeiras atípicas na conta da vítima Reprodução

Equipes da PM localizaram a casa feita de cativeiro e encontraram no imóvel documentos de outras possíveis vítimas do golpe Daniel Guimarães wikimedia commons

A polícia prendeu três pessoas (dois homens e uma mulher) que receberam transferências bancárias durante a prática do crime, investigado pela 13ª DP da capital paulista Reprodução/Google Street View

O boom de casos de "golpe do amor" levou a Polícia Civil de São Paulo a organizar treinamentos para protocolo de atendimento desse delito nas delegacias Ciete Silvério/Governo de São Paulo

Dados da Divisão Antissequestro da Polícia Civil indicam que nove de cada dez casos de sequestro relâmpago no estado de São Paulo são de "golpe do amor" Divulgação

O crime é executado sempre da mesma forma, com a vítima sendo seduzida por um perfil falso em aplicativo de relacionamento e surpreendida pelos bandidos no local do encontro marcado Pexels

Pelo celular das vítimas, os sequestradores fazem transações bancárias ao obterem os dados dos reféns, que são ameaçados o tempo todo. Pixabay

Estudos da Secretaria de Segurança Pública mostram que o perfil predominante das vítimas desse crime são homens mais velhos com alto poder aquisitivo Reproduçao/Facebook

A maioria dos homens vitimados por essas extorsões mediante sequestro são divorciados, mas há alvos entre casados também Imagem de Steve Watts por Pixabay

Outro caso rumoroso ocorrido em 2023 aconteceu no Dia dos Namorados, em 12 de junho, vitimando dois homens Reprodução/TV Globo

Uma das vítimas marcou encontro pelo aplicativo e um amigo foi junto porque o destino seria a mesma festa Porapak Apichodilok pexels

Os dois foram conduzidos a um matagal e policiais que circulavam nos arredores estranharam a movimentação, desbaratando o crime Reprodução/TV Record

Existe um outro modelo de "golpe do amor" que mira em geral mulheres. Nele, o crime é cometido por estelionato sentimental, com o autor sustentando relação virtual com a vítima por longo tempo e vai obtendo dinheiro dela até que resolve desaparecer - Hippopx creative commons