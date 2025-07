Calor extremo provoca explosão em rodovia na China

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma cena impressionante foi registrada na cidade de Shangqiu, província de Henan, no leste da China: uma estrada de concreto explodiu repentinamente por causa do calor extremo. Os pedaços arrancados viraram blocos de 60 centímetros de altura na pista, por volta das 17h, do último dia 4. Temperatura na via chegou a 70ºC na via, segundo as autoridades.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um sedã preto trafegando em uma estrada rural entre as vilas de Huangtai e Huangdazhuang. A câmera do painel do veículo registrou o momento exato em que o solo racha com violência, levantando poeira e pedras.

Por sorte, o condutor conseguiu frear a tempo e evitar o impacto. Ele relatou que apenas fragmentos menores de pedra atingiram o para-brisa, sem danos maiores ao carro ou ferimentos.

Naquele dia, o Observatório Meteorológico de Shangqiu havia emitido um alerta vermelho de alta temperatura, prevendo máximas acima de 40°C na cidade e em regiões vizinhas. Com o asfalto exposto ao sol intenso, a temperatura da superfície da estrada chegou a atingir até 70°C, o suficiente para causar a dilatação e quebra do concreto, especialmente em trechos onde as juntas de dilatação estão mal instaladas ou desgastadas.

Segundo o Departamento de Transportes da China, o fenômeno se deve à expansão e contração térmica do pavimento sob o calor intenso. Moradores da região afirmaram que rachaduras dessa magnitude nunca haviam sido registradas antes. No dia seguinte, o trecho da estrada foi reparado e liberado para o tráfego.

Esse não foi um caso isolado. Em Xinyang, também na província de Henan, foi registrado um abaulamento em uma via. A imprensa local ressaltou o aparecimento de uma grande rachadura horizontal no meio da pista, além de elevação irregular da superfície. Segundo autoridades locais, o desgaste prolongado da estrada contribuiu para o dano, mas o tráfego já foi normalizado.

Com temperaturas recordes, autoridades chinesas vieram a público dizer que têm intensificado os trabalhos de manutenção e monitoramento, especialmente em áreas expostas ao sol escaldante.