Vídeo: casa é arrastada por enchente no Novo México

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma casa foi arrastada por uma correnteza violenta no vilarejo turístico de Ruidoso, no sul do Novo México, nos Estados Unidos, após chuvas intensas provocarem inundações repentinas na madrugada de terça-feira (8/7). O vídeo gravado por uma testemunha mostra a residência sendo levada pelas águas lamacentas do Rio Ruidoso, completamente arrancada de suas fundações. A casa estava vazia na hora da enchente.

No entanto, as fortes chuvas na região causaram a morte de três pessoas, uma menina de quatro anos, um menino de sete e um homem entre 40 e 50 anos, segundo as autoridades locais. Todos foram levados pelas águas e encontrados já sem vida.

Ainda de acordo com o governo local, entre 50 a 60 resgates foram realizados na área de Ruidoso. Em comunicado anterior, o Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México havia informado que o número total de resgates no condado de Lincoln chegou a 85, envolvendo moradores presos em casas e veículos.

A enchente atingiu um ponto crítico quando o Rio Ruidoso chegou ao nível recorde de 6 metros, superando em 1,5 metro a marca histórica anterior. O fenômeno climático ocorre apenas quatro dias após a tragédia no Texas, estado vizinho, onde chuvas torrenciais provocaram inundações ao longo do Rio Guadalupe, matando 111 pessoas e deixando dezenas desaparecidas.

Segundo meteorologistas, a região ao redor do rio está especialmente vulnerável a deslizamentos e alagamentos após os incêndios florestais de 2024, que destruíram centenas de casas e deixaram dois mortos. O solo ainda instável dificulta a absorção das chuvas, aumentando o risco de desastres.

Já famosa por sua gastronomia e monumentos históricos, a cidade de Osaka, no Japão, agora abriga um novo marco: a maior estrutura arquitetônica de madeira do mundo! Reprodução/Expo25 Chamada de "Grand Ring" ("Grande Anel"), a construção de 61 mil m² é um dos destaques da Expo 2025, que acontece na cidade japonesa até outubro. Reprodução/YouTube A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento. Reprodução/Instagram A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records em fevereiro e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka. Reprodução/YouTube Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros. Reprodução/YouTube O "Grand Ring" impressiona por suas dimensões e engenharia. Possui um diâmetro externo de 675 m e interno de 615 m. São 30 m de largura, atingindo 20 m de altura na parte externa e 12 m na interna. Reprodução/YouTube A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024. Reprodução/Instagram Inspirado na técnica tradicional japonesa "nuki", usada em templos como o Kiyomizu-dera, o "Grand Ring" foi construído majoritariamente sem o uso de pregos ou parafusos, através do encaixe de vigas verticais e horizontais feitas de cedro sugi e cipreste hinoki. Reprodução/YouTube Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos. Reprodução/YouTube A Expo 2025 reúne mais de 160 países e regiões, e foi inaugurada com a presença das mais altas autoridades do Japão. O objetivo é servir como uma vitrine para a “sociedade do futuro”, destacando inovações, sustentabilidade e integração entre culturas. Reprodução O evento começou no dia 13/04 e seguirá até outubro/25, com expectativa de atrair cerca de 28 milhões de visitantes, incluindo 3,5 milhões de estrangeiros. Reprodução O arquiteto responsável pelo "Grand Ring", Sou Fujimoto, manifestou o desejo de preservar ao menos parte da construção. Reprodução/YouTube "Eu gostaria muito de conservá-lo, preservá-lo... porque é realmente maravilhoso e um símbolo de como nossa sociedade pode conviver com a natureza. [...] Mesmo que o edifício desapareça, o espírito dos materiais permanecerá vivo", disse ele, em entrevista à CNN. Reprodução Além de seu legado arquitetônico, o "Grand Ring" reforça o potencial da construção em madeira – tendência crescente no Japão, onde 90% das casas unifamiliares já utilizam esse material. Pexels/Satoshi Hirayama Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão. Roméo A./Unsplash Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros. Mike Swigunski/Unsplash Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos. Juliana Barquero/Unsplash O povo de Osaka é conhecido por seu jeito descontraído e senso de humor (chamado de "Osaka no kimochi"), em contraste com a formalidade típica de Tóquio. Pexles/Satoshi Hirayama Voltar Próximo

O Serviço Nacional de Meteorologia havia emitido um alerta de inundação durante a madrugada de terça para as Montanhas Centro-Sul, incluindo Ruidoso. O aviso previa chuvas intensas entre o meio-dia e 20h, horário local, mas o volume superou as expectativas.

A governadora do estado de Novo México, Michelle Lujan Grisham, declarou estado de emergência. "Assinei um pedido para envio imediato de equipes federais e recursos de reparo para Ruidoso. O Texas recebeu a resposta que precisava, e Ruidoso merece o mesmo nível de atenção", disse em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As operações de resgate continuam, e autoridades locais pedem que os moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos a novos alertas meteorológicos.