Desinformação se propaga nas redes sociais após inundações no Texas

A desinformação, tanto de usuários de esquerda quanto de direita, se propaga nas redes sociais depois das inundações catastróficas no Texas, Estados Unidos.

As chuvas torrenciais do fim de semana deixaram mais de 100 mortos, incluídas mais de 20 meninas de um acampamento de verão. Os socorristas estão à procura de dezenas de pessoas dadas como desaparecidas.

Vários perfis de esquerda na plataforma X afirmaram, sem fundamento, que os cortes de pessoal no Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) realizados pelo governo do presidente republicano Donald Trump "prejudicaram" sua capacidade de realizar previsões.

Assim como em outras agências, o NWS experimentou fortes reduções em seu quadro de funcionários e no orçamento no governo Trump, mas especialistas afirmam que seus meteorologistas estavam à altura de suas responsabilidades.

"Foi dito que as agências meteorológicas não previram inundações catastróficas no Texas, mas isso simplesmente não está correto", escreveu Daniel Swain, climatologista da Universidade de Agricultura e Recursos Naturais da Califórnia, na rede Bluesky.

"Foi um acontecimento extremo, mas a informação se intensificou rapidamente desde umas 12 horas antes [...] As localidades que foram inundadas receberam pelo menos uma ou duas horas de alerta direto do Serviço Meteorológico Nacional", acrescentou.

Segundo uma análise da emissora CBS News, o NWS emitiu 22 alertas para o condado de Kerr e a área de Kerrville, onde ocorreram as piores inundações.

"Este foi realmente um fato repentino e maciço, ocorrido no pior momento possível [em plena noite]. Mas o problema, mais uma vez, não foi uma previsão meteorológica ruim: foi a difusão de prognósticos/alertas de última hora", escreveu Swain.

Além disso, teóricos da conspiração de direita nas redes sociais afirmaram falsamente que o governo causou as inundações com a semeadura de nuvens, uma técnica artificial que estimula a chuva.

Vários especialistas afirmam que essas tecnologias de modificação do clima não foram responsáveis pelas enchentes no Texas.

- 'Rápida propagação' -

"As afirmações falsas tanto da esquerda quanto da direita foram amplamente difundidas nas redes sociais após as catastróficas inundações no Texas", escreveram Sarah Komar e Nicole Dirks, do grupo de monitoramento de desinformação NewsGuard em um relatório.

Quando ocorrem episódios climáticos extremos costumam surgir teorias da conspiração que afirmam que eles foram criados por pessoas e que elas os controlam.

Depois dos desastres naturais, a desinformação normalmente dispara nas redes sociais, alimentada por perfis de todo o espectro político, em um momento no qual muitas plataformas reduzem a moderação de conteúdo e diminuem sua dependência de verificadores de fatos.

Os meios de comunicação tradicionais tampouco ficaram imunes à desinformação na internet.

"Como em outros desastres antes deste, as inundações [no Texas] atraíram desinformação de rápida propagação e serviram de advertência sobre a vigilância necessária dos jornalistas durante fatos noticiosos com muita carga emocional", adverte o instituto de mídia sem fines lucrativos Poynter.

Kerr County Lead, um veículo local, foi obrigado a se retratar de uma história falsa sobre o milagroso resgate de duas meninas que se agarraram a uma árvore durante as inundações.

A história apareceu pela primeira vez em publicações nas redes sociais que rapidamente viralizaram, mas um funcionário local disse que era "100% inverídica".

"Como todos, queríamos que essa história fosse verdade, mas é um relato clássico de desinformação", escreveu Louis Amestoy, editor do Kerr County Lead, em nota aos leitores no domingo. "Infelizmente, a história não é verídica", acrescentou.

