Mortos por enchentes no Texas sobem para 80; previsão é de mais chuvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Equipes de resgates continuam nas buscas pelos desaparecidos após fortes tempestades atingirem o Texas, nos Estados Unidos. A situação pode ficar ainda mais complicada porque há previsão de chuva para a região.

Número de mortos chegou a 80. Do total de vítimas, pelo menos 28 são crianças. As equipes de resgate procuravam dez crianças e uma monitora de uma colônia de férias cristã para meninas conhecida como Camp Mystic.

Ao menos 41 pessoas estão desaparecidas. O total de desaparecimentos, no entanto, pode ser muito maior, afirmou o governador do Texas, Greg Abbott. Cães farejadores são usados pelas equipes de resgate. Com o passar das horas, no entanto, a chance de encontrar alguém vivo diminui.

Texas está sob alerta de novas chuvas. Há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm, de acordo com o Serviço Meteorológico dos EUA. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal The New York Times.

Governo do estado acionou socorristas para buscar grupo de meninas desaparecidas. Elas faziam parte de um grupo de quase 750 crianças que participavam do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, próximo ao rio Guadalupe, que transbordou, provocando as enchentes. O governo do presidente Donald Trump acionou a Guarda Costeira e a Agência Federal de Resposta a Desastres.

Cachorros ajudaram moradores

Cães salvaram moradores ao latirem e arranharem as portas das residências. Ricky Gonzalez, que estava com um grupo de amigos, contou que um dos cães, Nash, começou a arranhar a porta enquanto eles dormiam. Um dos amigos abriu a cortina e viu um dos carros sendo levado pela correnteza. Em seguida, todos acordaram.

Gonzalez narrou à TV que a água subiu rapidamente para o segundo andar da casa. O grupo, então, se preparou para escapar por duas janelas no sótão. Segundo ele, uma família que passava de carro os viu e ajudou a resgatá-los.

Uma mulher de 60 anos contou ao jornal que recebeu o primeiro alerta às 7h58, mas o sobrinho foi pego de surpresa. "Sem o latido dos cães, ele não teria acordado", disse Rosalie Castro, moradora de Kerrville - um dos locais mais atingidos. Quando o sobrinho acordou, a água estava na altura dos joelhos. Quando chegou à porta do trailer, já estava na cintura. "Graças a Deus por esses cães", disse Castro.

Buscas pelos desaparecidos



Pais procuram notícias dos filhos nas redes sociais. Familiares compartilharam mensagens desesperadas e imagens de crianças em perfis e grupos online, na tentativa de encontrar informações. Parentes foram a centros de reunião para localizar familiares e também se arriscam nas buscas.

Corpos de quatro meninas, que tinham entre 8 e 9 anos, foram encontrados neste sábado (5). Elas estavam no acampamento de Camp Mystic.

Nos esconbros do acampamento, pai tenta encontrar a filha. Michael, 40, foi avisado de que sua filha de 8 anos era uma das crianças desaparecidas nas enchentes. Em entrevista à AFP, ele disse que passou a noite na cidade do acampamento, em Kerrville, e pela manhã foi procurar a menina. "Quando soubemos que poderia haver gente aqui, meu irmão e eu viemos de caminhão o mais rapidamente possível, para ver se encontrávamos alguma coisa."

Ele recuperou pertences da garota no meio da lama. Michael encontrou uma toalha com o nome dela, uma pulseira e uma foto da família que ela havia levado para a viagem.

Buscas por conta própria são limitadas por falta de recursos. Michael saiu de Austin, capital do Texas, a 150 km do local do acampamento. Ele revirou pertences e escombros, mas deixou os locais mais complicados para as equipes de resgate, por não ter equipamento. "Estamos buscando onde ela poderia ser encontrada com vida", disse, muito emocionado.

Jovem mandou mensagem aos pais antes de desaparecer. "A água está nos levando", disse Joyce Bandon, 21, na última mensagem que enviou à sua família. Ela estava em uma casa situada às margens do rio Guadalupe. Parentes e amigos se mobilizaram para encontrar a jovem, que estava com três amigos na casa de campo de um deles, onde o grupo passava o feriado nacional de 4 de julho. Choveu com força durante toda a noite e, aparentemente, os amigos não conseguiram buscar um refúgio a tempo.

Papa Leão 14 manifestou solidariedade durante a tradicional oração semanal no Vaticano. Ele citou especialmente as famílias das meninas desaparecidas em um acampamento de verão. "Gostaria de expressar minhas sinceras condolências para todas as famílias que perderam alguém que amavam, em especial suas filhas, que estavam em um acampamento de verão", afirmou o líder religioso, que é norte-americano