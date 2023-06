Norte da China tem recordes de temperatura com calor extremo

436

Várias áreas do norte da China registraram temperaturas de mais de 40°C nesta quinta-feira (22), as mais altas dos últimos anos, o que levou as autoridades a tomarem medidas de precaução.



Uma estação meteorológica na cidade de Tanghekou, no norte de Pequim, registrou 41,8°C nesta quinta, tornando-se o lugar mais quente do país, de acordo com o veículo oficial Beijing News.



Outra estação no sul da cidade registrou seu primeiro dia com 40°C em quase uma década. Já no distrito de Xiqing, na cidade de Tianjin, os termômetros chegaram a até 40,6°C.



"Antes, não fazia tanto calor em junho, mas agora está tão quente que minhas mãos estão tremendo", escreveu um usuário na rede social Weibo.



Em Pequim, as autoridades emitiram um alerta laranja para calor extremo e pediram às pessoas que "evitem exercícios ao ar livre por longos períodos (...) e tomem medidas efetivas para se proteger do sol".



Na semana passada, a capital chinesa registrou sua temperatura mais alta para meados de junho, 39,4°C.