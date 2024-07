Tanna Rae Wroblewski, de apenas 4 meses, morreu no último final de semana após um passeio com a família em comemoração ao feriado de 4 de Julho, no Arizona, nos Estados Unidos. A bebê passou o dia com os pais e os irmãos em um barco no Lago Havasu, quando perdeu a consciência na sexta-feira à noite. No dia, a temperatura local chegou a 49ºC.







Os pais fizeram manobra de ressuscitação em Tanna até a chegada dos socorristas, que levaram a bebê para o hospital. No caminho, ela foi dada como morta. “Essas são as últimas fotos que tirei de você antes de nos deixar. Seu sorriso irradiava alegria. Eu sempre disse que ela é meu ANJO, ela é minha PAZ; Nunca pensei que haveria um dia na minha vida sem você. Você fez nossa família inteira”, escreveu a mãe, Alyssa Wolf Wroblewski, no Facebook.











“Explicar sua perda para sua irmã foi difícil. Não entendemos por que você teve que ir embora, como ela poderia? Ela deixou brinquedos para você e garantiu que seus favoritos estivessem todos no berço antes de dormir nas últimas noites. Estamos tão desolados sem você, querida, simplesmente não há palavras. Nós te amamos e daríamos tudo para ter você aqui conosco. Nós te amamos para sempre, Tanny”, declarou a mãe na publicação.









A causa oficial da morte de Tanna não foi divulgada, mas os legistas declararam à imprensa local que desconfiam que a bebê morreu em decorrência ao calor. A polícia está investigando a morte da menina.