Em 2021, mulheres no quilombo Manzo de diferentes gerações celebraram os 50 anos do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro. Desde 2011, a data integra o calendário oficial brasileiro. Entretanto, apenas alguns estados e municípios declaram feriado.

Em todo o Brasil, seis estados determinaram a celebração integral como feriado. Além disso, mais de mil municípios em diferentes estados, incluindo três capitais estaduais, também comemoram essa data importante.

Minas Gerais, como um todo, não declara feriado estadual; as únicas cidades mineiras que estabelecem feriado são:



- Betim;

- Juiz de Fora;

- Montes Claros;

- Uberaba;

- Sapucaí-Mirim;

- Além Paraíba;

- Guarani;

- Ibiá;

- Jacutinga;

- Santos Dumont



Os estados que declararam o Dia da Consciência Negra como feriado estadual (incluindo todos os municípios) são:

- Alagoas

- Amazonas

- Amapá

- Mato Grosso

- Rio de Janeiro

- São Paulo

O que é o Dia da Consciência Negra?

O Dia da Consciência Negra tem como objetivo principal promover reflexão sobre a inserção da comunidade negra na sociedade brasileira e o impacto da cultura africana na formação da identidade cultural do país. Esta data é destinada a valorizar a rica herança afro-brasileira e incentivar o reconhecimento dessa herança em instituições de ensino, organizações e espaços culturais e sociedade como um todo.



O dia 20 de novembro foi escolhido para a celebração do Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, assassinado por bandeirantes em 20 de novembro de 1695. Historiadores reforçam que a data foi escolhida por um grupo de ativistas do Grupo Palmares, que realizou evento, em 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Dia da Consciência Negra completa 52 anos neste novembro de 2023.

Leia: 50 anos do Dia da Consciência Negra: o Brasil sonhado com igualdade racial

Data vai virar feriado nacional?

Há discussões no Congresso Nacional sobre a possibilidade de tornar o dia 20 de novembro um feriado nacional. Em 2021, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) apresentou um projeto de lei com a proposta, o qual foi aprovado pelo Senado e agora aguarda votação na Câmara dos Deputados.