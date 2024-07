Desejo de grávida faz marido mergulhar no fundo do mar em busca de iguaria

Sorvete, tijolo e combinações estranhas costumam ser alguns dos desejos de mulheres grávidas, mas uma futura mamãe apresentou um gosto um pouco diferente que precisou de bastante empenho do marido. Ele fez um vídeo nas redes sociais relatando a aventura.

Para conseguir saciar o desejo da esposa Ash Davis, que está à espera de um bebê, Louis, não poupou esforços e viajou 12 horas em uma jornada por ovas de ouriço do mar, a comida favorita da mulher.









O casal mora em Northland, Nova Zelândia. Para capturar as ovas, é preciso buscar os ouriços no fundo mar, em longos mergulhos. “Não é um processo direto ir buscá-lo - você não pode simplesmente ir e pegar uma comida para viagem. Leva de 10 a 12 horas para ir ao mar e pegar o que ela quer. Ela comerá no dia em que sair do oceano”, contou o criador de conteúdo e mergulhador.

Ash e Louis já são pais de dois filhos: Anakiwa, de três anos, e Knoa, de um ano. Eles esperam o terceiro filho, que deve chegar no fim de 2024. O casal cresceu pescando e mergulhando para pegar peixe fresco no Oceano Pacífico e diz que isso sempre foi uma parte importante de sua dieta.







“Nós comemos o máximo de frutos do mar que podemos", contou o pai, que se diz entusiasmado para agradar a esposa. “É meu hobby”, garante.







Para capturar os ouriços, ele vai de barco com um amigo e faz diversos mergulhos. “Eu tenho uma roupa de mergulho muito grossa e desço até o fundo do mar usando minha respiração. Eu pego e corto pedras no fundo do mar. Eu pego o que Ash precisa para aquele dia. Nós nunca as congelamos”, explicou.

Fora das águas, ele usa uma colher para remover as ovas, colocando-as em um jarro para Ash se deliciar. No entanto, ele garante que o sabor não é o mais agradável do mundo. “O gosto é como se você tivesse passado a língua no fundo do mar. É salgado, muito rico e muito dominante. Eu diria que 99% das pessoas cospem ou vomitam. É um sabor único”, explicou.

Louis ainda usou o vídeo nas redes sociais para contar que recebe muitos comentários preocupados sobre sua esposa comer peixe durante a gravidez. "Nosso povo come peixe há anos. Eles são pegos com as próprias mãos e depois comidos. Para nós, é puro e fresco”, explicou.