Uma passageira de um voo da Air China abriu acidentalmente a porta de emergência do avião ao confundi-la com o banheiro. O voo teve que ser cancelado, pois o escorregador inflável do Airbus A320 foi liberado pelo acionamento da saída de emergência. O caso foi relatado no jornal britânico The Independent.

O incidente ocorreu na última quinta-feira (4/7) no voo CA2754, que iria de Quzhou a Chengdu, duas cidades chinesas, por volta das 20h45 no horário local (9h45 no horário de Brasília).

Era o primeiro voo da passageira, que não teve a identidade revelada. Ela pode ser obrigada a pagar uma multa de 200.00 yuans chineses, cerca de R$150 mil, já que é ilegal abrir a porta de saída de um avião sem autorização na China.

Após o cancelamento do voo, a mulher e os demais passageiros foram hospedados em um hotel e receberam compensação financeira de 400 yuans, aproximadamente R$ 300.

De acordo com o The Independent, a passageira chorou ao saber da multa que seria obrigada a pagar. Ela foi interrogada pela polícia logo após o ocorrido.