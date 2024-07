Um avião da United Airlines perdeu uma roda ao decolar na manhã desta segunda-feira (8) do aeroporto internacional de Los Angeles, informou a companhia aérea.

O Boeing 757-200 “aterrissou de forma segura em Denver”, ressalta o comunicado da United. “A roda foi recuperada em Los Angeles e estamos investigando o que causou esse evento.”

O voo United 1001 transportava 174 passageiros e sete tripulantes. Não houve feridos nem danos materiais, segundo a companhia.

A aeronave pousou com 25 minutos de atraso em Denver, no centro dos Estados Unidos. “Um grande trabalho da tripulação”, afirmou no Reddit uma pessoa que se identificou como passageiro do voo.

“O piloto anunciou que um pneu poderia ter se perdido na decolagem”, escreveu o autor do publicação. “Ele seguiu para Denver, como previsto. Faria um pouso de emergência. A tripulação nos ensinou os procedimentos de emergência.”

A Boeing respondeu por e-mail que entregou o avião em 1994 e que interrompeu a fabricação do modelo 757-200 em 2004. A Administração Federal de Aviação (FAA), regulador da aviação civil nos Estados Unidos, também investiga o incidente.

pr/atm/ic/lb