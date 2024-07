A Delta não informou qual era a empresa contratada responsável pelas refeições e disse que a tripulação do voo 136 não comeu o frango que estaria estragado.

Um voo da Delta Airlines precisou fazer um pouso de emergência em Nova York na madrugada da última quarta-feira (3) depois que passageiros passaram mal após comerem refeições servidas na aeronave que pareciam estar estragadas. Após o incidente, a companhia aérea americana teve de alterar o cardápio de 150 voos internacionais.





Segundo informações da emissora de televisão CBS News, passageiros do voo 136 que fazia o trajeto entre Detroit (EUA) e Amsterdã, na madrugada de quarta-feira, relataram que foi servido um frango de cor preta que parecia estar mofado.





A situação levou os pilotos a realizarem um pouso de emergência no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, por volta das 4h (horário local) para que 12 passageiros fossem atendidos. Nenhuma deles chegou a ser hospitalizado. O voo tinha 277 passageiros a bordo, que receberam hospedagem e vale-alimentação da companhia.

Depois do incidente, a empresa aérea alterou o cardápio em 150 voos na quarta-feira e quinta-feira, servindo apenas macarrão para os clientes. "Este não é o serviço pelo qual a Delta é conhecida e pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pela inconveniência e atraso em suas viagens", afirmou a companhia em comunicado.





A Delta não informou qual era a empresa contratada responsável pelas refeições e disse que a tripulação do voo 136 não comeu o frango que estaria estragado.





O problema ocorreu em meio ao feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos, em comemoração à independência do país, quando a Delta esperava transportar cerca de 6 milhões de pessoas nos EUA, de acordo com o jornal The Washington Post.





Na sexta-feira (5), a Delta voltou a servir uma opção com frango, além do macarrão servido nos dias anteriores.