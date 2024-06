O copiloto de uma aeronave da Sky Vision Airlines precisou fazer um pouso de emergência após o comandante do voo morrer durante a viagem. O acidente aconteceu em 12 de junho no voo NE-130, que ia do Cairo, no Egito, para Taif, Arábia Saudita.

Segundo o The Aviation Herald, site que notifica acidentes aéreos em todo o mundo, a aeronave sobrevoava o Mar Vermelho próximo a Jeddah, na Arábia Saudita, quando o copiloto comunicou o ocorrido aos passageiros.

“Pedimos desculpas por mudar a rota do voo para o Aeroporto King Abdulaziz em Jeddah devido à morte de meu irmão e amigo, o piloto do avião, Capitão Hassan”, disse no anúncio.

A aeronave pousou em segurança na pista da cidade mais próxima, cerca de 30 minutos depois.





Nas redes sociais, a Sky Vision Airlines lamentou a morte do comandante Hassan Youssef Adas, mas não indicou a causa da morte. Segundo a mídia local, o piloto enfrentava problemas de saúde relacionados à obesidade.