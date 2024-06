Jhovanny Duran caiu do balão

O paraquedista colombiano Jhovanny Duran sofreu um acidente que chocou a internet. O atleta de 31 anos andava sobre o tecido do balão, quando uma parte do objeto se rompeu. O homem caiu dentro da estrutura e teve fraturas nas pernas. O caso aconteceu em Boituva (SP), no último dia 1º, mas ganhou repercussão após o atleta compartilhar o registro nesta semana.









Segundo o atleta, a ideia era saltar de paraquedas de cima do balão. Ele chega a correr para tomar impulso, quando acaba caindo. Na queda, Jhovanny bateu no cesto, fraturando a tíbia e o fêmur. Conforme o atleta contou para TV TEM, ele conseguiu acionar o paraquedas e pousar em segurança.





O homem disse que precisou proteger o rosto para evitar queimaduras. Ainda de acordo com o relato do colombiano à afiliada da Rede Globo, ele foi socorrido após esperar uma hora, quando o Samu foi acionado. Não está claro porque houve a demora para chamar a ambulância.





Ele foi atendido no hospital local, onde passou por cirurgia de mobilização da perna. Em seguida, o colombiano foi transferido para Sorocaba, por conta da gravidade dos ferimentos. Ele teve alta no dia 10 de junho.









Jhovanny segue o tratamento em casa, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde está à base de medicamentos e sofrendo com dores. Ele contou que frequenta Boituva para praticar esportes radicais. O acidente não rompeu o amor do homem pela prática e ele pretende retornar em breve.





Ao g1, a empresa responsável pelo balão, Grillo Balonismo, disse que repassou todas as informações do acidente para as autoridades competentes. "O atleta que é o principal prejudicado está bem e em recuperação. Sinto muito, nada mais a declarar", disse, em nota.