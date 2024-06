Edésio Ferreira

Um acidente entre duas carretas carregadas com tijolos matou uma pessoa, deixou outra ferida e complicou o trânsito na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (21/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi próximo ao viaduto da Cachoeira. As duas carretas carregadas com tijolos caíram do viaduto depois de uma batida traseira. Com o impacto, as cargas ficaram espalhada sobre a pista. Veja os registros: