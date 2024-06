A van escolar que transportava 12 estudantes e capotou na MG-126, em Mar de Espanha, na Zona da Mata, não tinha licença para transporte remunerado de passageiros junto ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), informou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Todos os ocupantes ficaram feridos.

O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (19/6). O motorista alegou, segundo o Corpo de Bombeiros, ter colidido contra um galho de uma árvore, situada na beira da pista, que se desprendeu e caiu na frente do veículo. O condutor, então, perdeu o controle da direção e capotou.

De acordo com a corporação, as vítimas eram todas crianças — informação que diverge da PMRv, pois, conforme a autoridade policial, os envolvidos eram todos adolescentes. As idades não foram divulgadas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia de Bicas — cidade na qual as vítimas estudam — para Mar de Espanha, onde moram, quando se envolveu no acidente na altura do KM 68 da rodovia.

Todos os ocupantes da van foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Mar de Espanha. Depois, três deles acabaram encaminhados para hospitais de Juiz de Fora. A reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dos estudantes.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O veículo, embora estivesse fazendo o transporte dos alunos de forma irregular, estava devidamente licenciado, informou a PMRv.