Rodrigo Raineri, de 55 anos, morreu nesta sexta-feira (5/7) no norte do Paquistão, devido a um acidente de parapente. O brasileiro integrava um grupo de sete pessoas que seguia para o acampamento na base do K2, a segunda maior montanha do mundo.

O paraquedas se rompeu enquanto Raineri começou a voar de parapente, de acordo com fontes ouvidas pela Agência France-Presse (AFP). O alpinista caiu e não resistiu aos ferimentos.

Além de Rodrigo, integravam o grupo duas pessoas da França, duas dos Estados Unidos, uma da Bulgária e uma da Suíça. O brasileiro foi o quarto estrangeiro a morrer no norte do Paquistão em um mês.

Natural de Ibitinga (SP), o escalador morava em São Pedro (SP) e era um dos alpinistas mais técnicos no Brasil, com 30 anos de experiência. Foi o primeiro brasileiro a escalar três vezes o Monte Everest. "Chegar no cume do Everest é sempre uma sensação indescritível, muito bom. Eu acho que a gente buscando grandes conquistas, realização de sonhos, a gente tem mais motivação para viver", disse ele em 2019, depois de realizar a subida mais uma vez.

Junto a Vitor Negrete, formou a única dupla brasileira a escalar a Face Sul do Aconcágua, o topo mais alto das Américas, considerada uma das difíceis do mundo. A dupla também escalou o Aconcágua durante inverno de -30ºC.

Rodrigo costumava postar em suas redes sociais a rotina nos esportes de aventura. Tinha mais de 12 mil seguidores no Instagram, onde compartilhou aos espectadores que o grupo rumava em direção ao K2.

Raineri era diretor de uma empresa de turismo, além de palestrante e consultor. Ainda ministrava cursos de escaladas e resgate.

O corpo do alpinista foi recuperado e será repatriado ao Brasil depois de contato com familiares, informou a AFP.