Passageiros da Qatar Airways que voariam de Atenas, na Grécia, para Doha, no Qatar, passaram mais de três horas dentro da aeronave aguardando a decolagem. Um vídeo nas redes sociais mostra que o ar condicionado do avião não foi ligado e os passageiros encararam uma temperatura que chegou a 52°C, em meio à onda de calor que assola Atenas. O incidente aconteceu na última terça-feira (11/6), mas viralizou na internet nessa quinta-feira.





Entre os passageiros estavam 49 membros da equipe de Muay Thai da Tailândia, que regressava do campeonato mundial. O atraso se deu por conta de um problema no sistema de ar condicionado. Mesmo sob altas temperaturas, o piloto não permitiu que os passageiros desembarcassem. As condições extremas levou algumas pessoas a terem sangramentos nasais, outras usaram máscaras de oxigênio.

Veja: Latam terá que indenizar passageiro trans que foi barrado em voo para Belém

“Enquanto eles mantiveram a bordo do voo QR204 da Qatar Airways por 3,5 horas com as portas fechadas, sem refrigeração e zero sustentação. As pessoas estavam desmaiando, e o pânico seguiu”, narrou o treinador Garth Collins em seu perfil ao publicar um vídeo com Damian Collins, que também estava no avião.





“Os passageiros fizeram fila nos balcões de check-in para saber quando serão levados para fora de Atenas, e o que será feito sobre os seus voos de ligação em Doha. Os passageiros receberam um copo de água e um pequeno refrigerante, completamente insuficiente para reidratar um indivíduo após a sauna forçada no avião”, acusou.

Por um triz: motorista de caminhão escapa de acidente com trem







Os passageiros foram autorizados a sair do avião após 3,5 horas e esperar na pista depois de protestos e discussão com a tripulação de cabine. Os funcionários do aeroporto tiveram que colocar caminhões de bombeiros de prontidão quando fumaça foi vista saindo da parte traseira da aeronave.





Ao The Independent, Thananchai Sitsongpeenong, um atleta de Muay Thai, disse que só viu a fumaça depois de desembarcar do avião. "Eu me considero sortudo por ter sobrevivido a isso", declarou, comparando a situação a uma sauna. Os australianos Jennie Zeiher e seu marido Joe, que também estavam no voo, descreveram a "experiência horrenda".





"Sou um passageiro frequente, viajo regularmente e simplesmente não entendo por que fomos autorizados a embarcar em primeiro lugar. Sem mencionar o que aconteceu depois. Foi simplesmente horrível", narrou Jennie ao 7NEWS. Ela também citou que os comissários de bordo tentaram ajudar, levando copos d’água para os passageiros, mas não foi o bastante. “Parecia que eles não sabiam mais do que nós sobre o que estava acontecendo", afirmou, dizendo que não houve comunicação da companhia aérea sobre a situação.





“A Qatar Airways pede sinceras desculpas pelo atraso aos passageiros que viajaram no voo QR204 de Atenas (ATH) para Doha (DOH) que ocorreu devido a um problema técnico”, se desculpou a Qatar Airways em comunicado à imprensa. A empresa afirmou que os passageiros foram convidados a desembarcar da aeronave e receberam apoio da equipe do Aeroporto Internacional de Atenas enquanto ocorria a manutenção para resolver o problema.





“Consideramos a segurança e o conforto de nossos passageiros e tripulação como nossa maior prioridade em todos os momentos e pedimos desculpas a cada passageiro afetado por essa interrupção imprevista e pelo inconveniente causado”, afirmou a companhia aérea.



O voo só conseguiu decolar após 12 horas. Após o desembarque, em Doha, os passageiros tiveram que esperar mais quatro horas no terminal tentando obter acomodação em hotel.