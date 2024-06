Um motorista de caminhão conseguiu escapar por pouco de um acidente com um trem na última terça-feira (11/6) em uma rodovia no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O momento de tirar o fôlego foi capturado por Zack Hatcher, motorista que estava logo atrás do caminhão na via.





O caminhão de 18 rodas estava parado nos trilhos quando o trem se aproximou. No vídeo, é possível ouvir as buzinas do trem enquanto as luzes de cruzamento piscam e os sinos soam. Quando o trem se aproxima, ouve-se o barulho da colisão e o homem correndo segundos antes do impacto.





O acidente destruiu parte do caminhão e destroços se espalharam pela via. "O trem acabou de bater neste caminhão", diz o cinegrafista amador. "Você está bem, cara?", ele pergunta ao motorista, que aparece ileso.





“Isto aconteceu literalmente à minha frente há cerca de 30 minutos! Tentei dizer ao condutor do caminhão que o trem estava chegando, mas ele estava parado. Foi como câmera lenta! Todo mundo estava bem, exceto o caminhão e o meu carro, que foi atingido com muitos destroços. Graças a Deus que ele conseguiu sair do caminhão! Fiquem seguros lá fora e fiquem atentos!”, escreveu Zack no Facebook.





"O maquinista e o condutor declararam que conseguiram ver o caminhão parado nos trilhos — eles começaram a frear assim que viram o caminhão, mas não conseguiram parar a tempo", disse a capitã Lisa Fuller do Departamento de Polícia em entrevista à ABC News.





Segundo a policial, esse é o oitavo acidente no mesmo cruzamento desde 2017. Mas que essa foi a primeira vez que houve o veículo ficou preso e acabou em uma colisão com o trem. O motorista do caminhão recebeu uma advertência por por dirigir um veículo sobre um cruzamento ferroviário com espaço insuficiente para passar completamente pelo cruzamento sem parar.





"Não houve feridos — felizmente. Já houve incidentes antes em que os motoristas não conseguiram sair dos veículos”, afirmou, ressaltando a importância de tomar cuidado durante a travessia.