Especialistas acreditam ter encontrado os destroços de um avião que desapareceu em 1971. Imagens de sonar identificaram restos de um jato personalizado com o esquema de pintura parecido com a aeronave que sumiu há mais de 50 anos. Os destroços foram encontrados a 60 metros do Lago Champlain, nos Estados Unidos. As informações são da rede de televisão norte-americana CBS News.

Em janeiro de 1971, o avião modelo Jet Commander transportava cinco pessoas e desapareceu após partir do aeroporto de Burlington para Rhode Island, nos Estados Unidos. As buscas pela aeronave no local onde provavelmente teria ocorrido a queda não deram certo porque o lago congelou.

Quando o gelo derreteu, alguns destroços do avião foram encontrados em Shelburne Point. Pelo menos outras 17 buscas ocorreram, inclusive em 2014. Naquela época, as autoridades foram estimuladas a continuar procurando após o desaparecimento do avião da Malaysia Airlines.



O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vai investigar para verificar se os destroços encontrados são do avião perdido em 1971. Os familiares das vítimas da queda da aeronave pretendem realizar um memorial no local.