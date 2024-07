Vangeliya Pandeva Gushterova, mais conhecida como Baba Vanga, era uma clarividente cega búlgara e morreu ainda no final da década de 1990, mas, antes, deixou suas previsões aos seus seguidores. Os fatos não são mencionados explicitamente e não há registro oficial das premonições – nem sua veracidade.





A última das previsões ressurgidas é a afirmação de que o fim do mundo começaria em 2025, com uma guerra que devastará a Europa. Depois, os humanos começarão a explorar o planeta Vênus como fonte de energia, seguido pelo derretimento das calotas polares, elevando o nível do mar no mundo.





Ela previu, também, que o comunismo se espalhará por todos os países do mundo e que os humanos farão contato com alienígenas. Além de uma grande seca, segundo a vidente, a Terra também entrará em guerra com uma civilização em Marte.

Por fim, todos deverão desocupar o planeta Terra, que se tornará inabitável.