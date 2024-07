Apenas 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram o convite do Comitê Olímpico Internacional (COI) para participar sob bandeira neutra dos Jogos de Paris 2024 (26 de julho - 11 de agosto), um número abaixo do previsto, segundo a última contagem divulgada nesta terça-feira (9).

A lista, que abrange modalidades que vão do ciclismo à natação, passando pelo tênis, ainda pode variar em função de eventuais desistências, explicou à AFP um porta-voz do COI.

O comitê registrou por enquanto 19 respostas negativas por parte da Rússia (incluindo os atletas que mudaram de opinião) e sete de Belarus, entre elas as tenistas Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, números 3 e 16 do mundo, respectivamente.

Quatro judocas russos não aceitaram o convite, assim como os atletas da luta (embora o COI mantenha o nome de Shamil Mamedov entre os participantes em Paris), cuja federação denunciou no último sábado o "princípio não esportivo de seleção".

Os ginastas russos tinham anunciado que não compareceriam à capital francesa, sabendo de antemão que estavam excluídos, já que a federação internacional da modalidade mantém uma exclusão total.

O COI, depois de ter excluído em um primeiro momento os atletas dos dois países por conta da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, organizou um retorno progressivo, sob bandeira neutra e condições estritas, e em nenhum caso nas provas por equipes.

Para contar com um convite para os Jogos, os "atletas individuais neutros" precisam passar pelas seletivas de classificação, antes de uma dupla inspeção por parte das federações internacionais e do COI quanto a não terem apoiado ativamente a guerra na Ucrânia e não terem qualquer vínculo com o exército de seu país.

Em março deste ano, o COI estimava que 36 russos e 22 bielorrussos estariam em Paris "no cenário mais provável", considerando os 330 russos e 104 bielorrussos que estiveram nos Jogos de Tóquio em 2021.

Por fim, os atletas dos dois países estarão em menor número e representando o ciclismo (três russos e um bielorrusso), ginástica de trampolim (um russo e um bielorrusso), taekwondo (um bielorrusso), levantamento de peso (dois bielorrussos), luta (dois bielorrussos), tiro (dois bielorrussos), tênis (sete russos, entre eles o número 5 do mundo, Daniil Medvedev), canoagem (três russos e dois bielorrussos) e natação (um russo e quatro bielorrussos).

Proibidos de usarem suas cores oficiais, substituídas por uma bandeira verde com as letras "AIN", esses atletas não poderão participar do desfile na cerimônia de abertura e não aparecerão no quadro de medalhas.

