China toma decisão drástica para evitar ‘colas’ com IA em vestibular

Durante os quatro dias do rigoroso exame conhecido como gaokao, que define o acesso ao ensino superior na China, as principais empresas de tecnologia do país suspenderam temporariamente funções de inteligência artificial (IA) em suas plataformas. A medida busca coibir fraudes e trapaças em uma das provas mais disputadas e decisivas da vida acadêmica chinesa, realizada neste ano entre os dias 7 e 10 de junho por mais de 13,3 milhões de estudantes.

Ferramentas de IA como DeepSeek, Doubao (da ByteDance), Yuanbao (da Tencent), Qwen (do Alibaba) e Kimi (da Moonshot) desativaram recursos-chave como reconhecimento de imagem e resposta a perguntas, especialmente durante os horários das provas. Em mensagens automáticas, os aplicativos informavam a suspensão temporária "para garantir a imparcialidade" do exame. Tentativas de contornar os bloqueios, como alegar que não se tratava de uma questão do vestibular, foram igualmente barradas pelos sistemas.

De acordo com o portal britânico The Guardian, a decisão, embora não confirmada publicamente pelas empresas, foi amplamente percebida e divulgada por estudantes nas redes sociais, com postagens que ironizavam as restrições. Um dos comentários que circulou no Weibo lamentava o bloqueio do DeepSeek, mencionando a necessidade de voltar a usar o ChatGPT como alternativa.

Além da limitação no uso de ferramentas digitais, o governo chinês adotou uma série de outras medidas para assegurar a veracidade do processo seletivo. Câmeras com sistemas de IA foram instaladas para monitorar comportamentos suspeitos, como sussurros e trocas de olhares. Na província de Jiangxi, por exemplo, as imagens gravadas durante a prova serão analisadas posteriormente, com punições previstas para qualquer conduta considerada irregular.

A vigilância aumentada inclui ainda triagens mais rigorosas nos pontos de exame, identificação biométrica dos candidatos, inspeção de dispositivos eletrônicos e uso de bloqueadores de sinais de rádio. Algumas cidades também adaptaram sua rotina para garantir a tranquilidade dos candidatos: eventos públicos barulhentos foram adiados, horários de funcionamento de repartições públicas ajustados e até faixas exclusivas no trânsito foram criadas para facilitar o acesso aos locais de prova.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que é o gaokao?

O gaokao é amplamente reconhecido como um dos exames mais exigentes do mundo e desempenha um papel crucial na mobilidade social e no futuro profissional dos jovens chineses. Nesse sentido, as autoridades e a sociedade tratam qualquer tentativa de fraude com grande seriedade, reforçando os controles ano após ano.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata