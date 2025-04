Ser educado com uma inteligência artificial pode parecer um gesto simples - mas tem um preço alto. Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, os tradicionais "por favor" e "obrigado" ao interagir com o ChatGPT custaram à empresa mais de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões) em eletricidade. A afirmação foi feita em tom bem-humorado nas redes sociais, mas ilustra um fato real: a IA generativa consome uma quantidade significativa de energia para funcionar.

O debate surgiu após um usuário do X questionar os impactos financeiros das boas maneiras dirigidas à IA. Altman respondeu que, apesar dos custos, esse é um investimento "bem gasto".

De acordo com o portal de notícias norte-americano, USA Today, especialistas da área de tecnologia destacam que a polidez no uso de ferramentas como o ChatGPT pode influenciar na qualidade das respostas.

Kurtis Beavers, diretor de design do Microsoft Copilot, afirmou em um memorando que interagir de forma respeitosa com a IA não só melhora a experiência como também estimula um comportamento mais colaborativo por parte do sistema. Para ele, a forma como os comandos são dados - com clareza, profissionalismo e respeito - afeta diretamente o desempenho da tecnologia.

No entanto, nem sempre a gentileza parte apenas de boas intenções. Uma pesquisa realizada em dezembro de 2024 pela editora Future, responsável pelo TechRadar, apontou que 67% dos usuários nos Estados Unidos e 71% no Reino Unido costumam ser educados ao usar IA.

Curiosamente, 12% dos entrevistados admitiram agir com cortesia por medo de consequências futuras, como se a IA pudesse lembrar de quem foi mal-educado no passado.

