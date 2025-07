Homem faz chover dinheiro em próprio funeral e viraliza

Um funeral inusitado parou Detroit, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (27). A família de Darrell Thomas, conhecido por sua generosidade, atendeu ao último desejo dele e jogou US$ 5 mil em dinheiro e pétalas de rosa sobre a comunidade durante a despedida do empresário.

A homenagem aconteceu no início da tarde, quando um helicóptero sobrevoou a Avenida Gratiot, na região leste da cidade, e despejou o as notas de dinheiro perto do lava-rápido Showroom Shine Express, fundado por Thomas. O gesto surpreendeu moradores e viralizou nas redes sociais.

O que motivou a chuva de dinheiro em Detroit?

Segundo familiares, a chuva de dinheiro foi umagradecimento à comunidade, que sempre esteve ao lado de Thomas. A polícia foi informada apenas sobre o lançamento das pétalas, mas não sabia da distribuição de dinheiro, o que gerou ainda mais surpresa. A Administração Federal de Aviação (FAA) abriu uma investigação sobre o episódio.

A sobrinha de Thomas, Crystal Perry, afirmou que o ato reflete o espírito do tio. “Ele faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Foi uma homenagem de despedida a uma lenda do Eastside”, declarou.

Darrell Thomas morreu aos 58 anos, no dia 15 de junho. Além de empreendedor, ele era piloto de corridas licenciado da National Hot Rod Association, e ficou conhecido por sua generosidade e apoio constante à comunidade local.