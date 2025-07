Flagra no telão: Coldplay expõe possível traição de CEO durante show

Durante uma apresentação do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, um momento embaraçoso chamou a atenção de milhares de fãs e, agora, do mundo todo. Durante a tradicional "kiss cam", o vocalista Chris Martin flagrou, sem querer, um possível caso extraconjugal envolvendo Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia. Ambos são casados com outras pessoas e possuem filhos, segundo internautas e veículos internacionais.

A cena, captada pelas câmeras do estádio e projetada nos telões do show, mostrou o casal em clima de intimidade. No entanto, ao perceber que estavam sendo exibidos para toda a plateia, a reação foi imediata: ela escondeu o rosto com as mãos, enquanto ele se abaixou, aparentemente tentando fugir do enquadramento.

Surpreso com a reação, Chris Martin brincou no microfone: "Ah, o quê… Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", arrancando risos do público, sem saber a dimensão do que havia testemunhado.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais. Vídeos publicados no TikTok e na plataforma X já acumulam mais de 1,2 milhão de visualizações. Usuários identificaram os envolvidos, e os nomes começaram a circular em publicações e fóruns online. O jornal britânico The Sun confirmou a identidade de Byron e Cabot, ampliando a repercussão do episódio.



Segundo dados do LinkedIn, Andy Byron ocupa o cargo de CEO da Astronomer desde julho de 2023, enquanto Kristin Cabot atua como chefe de Recursos Humanos há cerca de nove meses. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, e os envolvidos também não comentaram publicamente a situação.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata