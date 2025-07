Show de Lady Gaga xinga Trump e pede Palestina livre em telão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Lady Gaga iniciou, na noite de ontem (16/7), sua nova turnê “Mayhem ball”. Antes da apresentação na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, ela exibiu mensagens enviadas pelos fãs. Algumas delas, de cunho político, xingavam Trump e defendiam os direitos das pessoas LGBTQIAPN+.

“Nenhum ser humano é ilegal. Derreta o ICE (trocadilho com a sigla do serviço de imigração americano). F**a-se o Trump", dizia uma das mensagens. “F**a-se Trump, vidas trans importam e libertem a Palestina”, pediu outro.

Telão da MAYHEM BALL de Lady Gaga em Las Vegas mostrou a seguinte frase:



"Foda-se Donald Trump, vidas trans importam, e PALESTINA LIVRE!" ???????? pic.twitter.com/JAyoSKwMDb — POPTime (@siteptbr) July 17, 2025

As mensagens foram enviadas por uma página específica divulgada pela cantora, chamada “Voices of Mayhem” (vozes do caos, em tradução livre). A ideia era que os fãs mandassem histórias contando "qual foi o momento em que você conheceu o caos dentro de você”. O formulário contém, ainda, espaço para o primeiro nome e idade dos fãs.

IM CRYINGGG pic.twitter.com/fVzjihiml4 — Anthony ???? Lady Gaga News (@antpats2) July 17, 2025

Com um show teatral e dividido em atos, Gaga tocou a maior parte de seu trabalho mais recente, “Mayhem”. O repertório também incluiu sucessos da cantora, como “Bad romance” e “Poker face”. Ela interpretou ainda as faixas “Applause” e “Aura”.

Já do “The fame”, primeiro trabalho da cantora, ela trouxe “Summerboy” e “Just dance”. Assim como no setlist do show no Brasil, Gaga deixou de fora as músicas do álbum “Chromatica”, de 2020.

O ponto do show ocorreu quando Gaga apresentou “Paparazzi”. Ela usava uma uma enorme capa branca esvoaçante içada no ar, que se transformou em um arco-íris, em apoio à comunidade LGBTQIAPN+ .

Love trumps hate pic.twitter.com/DOBX2YBytz — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) July 17, 2025

Confira o setlist completo:

Act I – OF VELVET AND VICE

"Manifesto of MAYHEM" "Bloody Mary "Abracadabra" "Judas" "Aura" "Scheiße" "Garden of Eden" "Poker Face" "Off With Her Head (Interlude)"

Act II – AND SHE FELL INTO A GOTHIC DREAM

"Perfect Celebrity" "Disease" "Paparazzi" "LoveGame" "Alejandro" "The Beast"

Act III – THE BEAUTIFUL NIGHTMARE THAT KNOWS HER NAME

"Interlude" "Drums (Interlude)" "Killah" "Zombieboy" "LoveDrug" "Applause" "Just Dance" "Wake Her Up (Interlude)"

Act IV – EVERY CHESSBOARD HAS TWO QUEENS

"Interlude" "Shadow of a Man" "Kill for Love" "Summerboy" "Born This Way" "Million Reasons" "Shallow" "Die With a Smile" "Vanish Into You"

FINALE: ETERNAL ARIA OF THE MONSTER HEART