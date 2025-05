Sephora apresenta campanha “We Belong to Something Beautiful”, estrelada por Lady Gaga, em colaboração especial durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+

Hoje, a Sephora tem o orgulho de lançar sua campanha “We Belong to Something Beautiful”, em colaboração com a Haus Labs By Lady Gaga e a Born This Way Foundation.

Beleza e pertencimento: Lady Gaga e Sephora se unem por uma visão em comum

A nova campanha da Sephora traz Lady Gaga em um filme emocionante que compartilha sua visão de beleza como pertencimento — a uma comunidade gentil, diversa e inspiradora, onde todas as pessoas se sintam livres para se expressar e serem acolhidas. Essa visão reflete o compromisso da Sephora com inclusão e autenticidade. O vídeo também destaca o "Classes for Confidence”, programa que reúne membros da comunidade em torno da paixão comum pela beleza e por contar histórias.

“Nosso propósito na Sephora é construir um mundo mais inspirador e inclusivo, onde cada pessoa possa celebrar sua beleza” diz Deborah Yeh, diretora global de marketing da Sephora.“A trajetória de Lady Gaga representa lindamente os valores que colocamos em prática todos os dias, e ouvir isso dela torna tudo ainda mais especial.”

Durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+, a Sephora apoia a saúde mental de jovens com o Kindness in Community Fund

Entre os dias 1 e 30 de junho, US$ 1 de cada produto da Haus Labs comprado nas lojas Sephora (ou valor equivalente na moeda local) será destinadoàBorn This Way Foundation, criada por Lady Gaga e sua mãe, para incentivar jovens a construir um mundo mais gentil e corajoso, com mais apoioàsaúde emocional desses jovens.

“A Haus Labs foi criada com base na ideia de que a arte e a expressão pessoal são formas de empoderamento,” disse Angela Simpson, diretora de marketing da Haus Labs by Lady Gaga. “Esta campanha é um convite para que cada pessoa se apresente como realmente é, celebrando o que nos torna singular. É uma alegria unir forças com a Sephora para apoiar a nova geração que está transformando o mundo."

As doações arrecadadas irão para o Kindness in Community Fund, da Born This Way Foundation, um fundo global gerido por jovens, que financia iniciativas comunitárias focadas em saúde mental e bem-estar. O objetivo é apoiar espaços seguros e acessíveis que realmente atendam às necessidades das juventudes, reforçando o compromisso da Sephora e da Fundação com um mundo mais gentil e corajoso.

“ A força da Born This Way Foundation sempre esteve na energia e liderança das juventudes — uma missão que compartilho com minha filha, Lady Gaga, desde o início," afirmou Cynthia Germanotta, presidente e cofundadora da fundação. "É uma honra unir esforços com a Sephora e o Haus Labs para ampliar essa rede de cuidado, mostrando às pessoas jovens de todo o mundo que são valorizadas, acolhidas e importantes..”

A Sephora e a Born This Way Foundation convidam o público a indicar organizações que promovem inclusão e apoiam comunidades LGBTQIA+. As indicações podem ser feitas no site da fundação até 30 de junho, e as selecionadas serão divulgadas até dezembro de 2025.

“Nosso objetivo é usar o alcance da nossa marca e comunidade para promover mais inclusão e apoiar a missão do Kindness in Community Fund. Com mais de 74 milhões de membros engajades, temos o potencial de efetivamente fazer a diferença”, disse Deborah Yeh.

Com atuação em 20 países, a Sephora irá direcionar as doações a partir de seus mercados locais, incluindo: Bulgária, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong (RAE), Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos.*

*Com valor máximo de US$ 500.000 nos EUA.

Brave Spaces

Neste Mês do Orgulho LGBTQIA+, a Sephora celebra novamente seu compromisso com a diversidade ao trazer de volta os “Brave Spaces" (Espaços de Coragem), pela segunda vez consecutiva. Essas ações acontecem em lojas selecionadas em todo o mundo para acolher pessoas LGBTQIA+ e suas comunidades, oferecendo um ambiente seguro onde seja possível criar — e, se quiser, retirar — seu visual do Orgulho. Com o apoio de consultores de beleza com treinamento específico, cada pessoa poderá se expressar com autenticidade em um ambiente livre.

Os "Brave Spaces” estarão presentes em lojas de destaque em 74 cidades, em 21 países — incluindo Brasil, Canadá, EUA, México, França, Polônia, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Suíça, Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Tailândia, Singapura e República Tcheca.

