Coral emociona ao cantar 'Born This Way', de Lady Gaga, em igreja

Um perfil do TikTok identificado como Leo viralizou com um vídeo de um coral feminino fazendo uma versão de “Born This Way”, de Lady Gaga – considerada um hino da diversidade –, dentro de uma igreja cristã. O registro foi feito na Filadélfia, nos Estados Unidos, pelo filho de uma das cantoras. A apresentação incluiu uma comemoração ao mês do orgulho LGBTIAPN+.

“O coral da minha mãe cantou ‘Born this way’ no concerto de ontem. Ótima maneira de começar o mês do orgulho”, escreveu o internauta. Nas imagens é possível ver as mulheres entoando os versos no altar de um templo cristão.

A canção, lançada por Lady Gaga em 2011, se tornou símbolo da diversidade e do orgulho de ser quem se é. Com versos como “I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes” (“Sou linda do meu jeito, porque Deus não comete erros”), a música fala diretamente sobre identidade e autoaceitação.

O coral do vídeo é o Bucks County Women’s Chorus, que não tem qualquer ligação com qualquer religião, mas costuma se apresentar nas igrejas locais. O grupo, fundado em 2012, é formado por 97 mulheres de diferentes idades, crenças e orientações.

Diversos comentários elogiaram não só a apresentação, como também a iniciativa de levar o hino LGBT para uma igreja. “Diga à sua mãe que ela está mudando o mundo para melhor, mesmo em sua própria escala”, comentou um usuário.

“É assim que o cristianismo deveria ser — aceitar as diferenças e minorias, porque Deus ama a todos e não comete erros”, disse outro, citando o trecho da música. “É muito especial que cantam essa música em uma igreja, porque literalmente fala que todos somos perfeitos e Deus nos fez assim”, observou um terceiro.

Nas redes sociais, a filha da diretora do coral, Pat Guth, agradeceu aos elogios dos internautas. “Esse grupo é a melhor comunidade de seres humanos! Estou tão feliz que minha mãe escolheu essa música e manteve a decisão — ela quase foi de ‘Uptown Funk’, de nada!”, escreveu.