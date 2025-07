Infidelidade e perdão: a nova visão da monogamia no Brasil e no mundo

A infidelidade, por muito tempo vista como um tabu ou um fim definitivo para um relacionamento, agora é encarada de maneira diferente por uma parcela crescente da população mundial. Um relatório recente de Ashley Madison, plataforma líder em relacionamentos extraconjugais, em parceria com a YouGov, trouxe à tona novas percepções sobre a infidelidade, o perdão e o impacto da cultura pop sobre a visão da monogamia nos tempos modernos.

O estudo global, que envolveu mais de 17 mil pessoas em 10 países, incluindo Brasil, EUA, Alemanha e México, revela que, embora a infidelidade ainda seja um tema delicado, as reações dos casais frente a ela estão mudando. No Brasil, por exemplo, cerca de 43% dos entrevistados afirmaram que seriam capazes de perdoar uma traição. Esse índice é significativamente mais alto que a média global de 34%, destacando uma maior disposição ao perdão em terras locais. As mulheres, em particular, se mostram mais abertas a conceder uma segunda chance: 46% delas disseram que perdoariam o parceiro infiel, em comparação com 40% dos homens.

Esse dado curioso reflete uma transformação marcante, especialmente quando se observa o contexto global. De acordo com a plataforma, a falta de satisfação emocional e sexual, a busca por novidades e, em muitos casos, o desgaste das conexões afetivas são apontados como os principais fatores que levam à infidelidade. No Brasil, a situação se agrava pela dinâmica de relacionamentos muitas vezes instáveis, onde os brasileiros, em sua maioria, ainda buscam formas alternativas de manter acesa a chama do desejo e da empolgação. Nesse sentido, 18% dos brasileiros acreditam que uma traição pode, na verdade, revitalizar o relacionamento principal, trazendo mais paixão e redescobrindo o desejo pelo parceiro.



A pesquisa também revela um dado surpreendente: 21% dos participantes do levantamento acreditam que as experiências extraconjugais podem, contraposição, ajudar a fortalecer a relação principal, ao valorizarem mais seus parceiros após o contato com alguém de fora.

Cultura pop e monogamia: Uma influência da tela para a realidade



Outro aspecto explorado é o impacto da cultura pop sobre a percepção da monogamia e da infidelidade. Séries como Big Little Lies e The Affair são mencionadas como exemplos de como a mídia moderna retrata os dilemas emocionais de casais. No entanto, os resultados do estudo indicam que quase 50% dos entrevistados acreditam que essas representações exageram os aspectos negativos da traição, criando uma visão distorcida do que acontece na vida real. Apenas 12% dos participantes consideram essas representações realistas.

Para a Dra. Tammy Nelson, autora do livro Open Monogamy, a crescente independência das mulheres tem sido um fator crucial na mudança da dinâmica relacional. Segundo ela, as mulheres de hoje estão menos dispostas a aceitar a insatisfação sexual e emocional dentro dos relacionamentos tradicionais. Muitas buscam parceiros alternativos para suprir lacunas em suas vidas amorosas, criando novas formas de entender o que significa ser "monogâmica".



O papel da tecnologia e o impacto da pandemia

A tecnologia, principalmente o uso de aplicativos e plataformas digitais, também tem sido um fator facilitador para esse fenômeno. O estudo aponta que o mundo online proporciona um ambiente mais acessível e discreto para quem busca um relacionamento extraconjugal. Ao mesmo tempo, a pandemia de COVID-19, que gerou um aumento nos desafios psicológicos e nas dificuldades de convivência, também tem sido citada como um fator que contribuiu para o crescimento da infidelidade.

Para muitos, as dinâmicas de relacionamentos estão sendo redefinidas pela combinação de novas expectativas. A análise sugere que, em um mundo cada vez mais complexo e plural, os conceitos de fidelidade e monogamia estão sendo repensados, com muitos indivíduos buscando formas alternativas de se conectar emocional e fisicamente com seus parceiros.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos