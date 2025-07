Vênus em Gêmeos em 2025 chega com um tsunami de mudanças e revelações!

Vênus em Gêmeos 2025: leveza, curiosidade e diálogo

Julho já chega com o pé na porta e o coração na mão! No dia 4 de julho de 2025, o céu nos entrega um combo astrológico de tirar o fôlego: uma Conjunção entre Vênus e Urano, a entrada dee o início de Netuno Retrógrado em Áries . Parece muito? É porque é mesmo. Mas calma, respira fundo e vem entender como esses três eventos podem mexer com a sua vida — e o que você pode fazer para se dar bem nesse período.No dia 4 de julho, às 12h31, Vênus troca o vestido luxuoso de Touro por um jeans descolado de Gêmeos — e fica por lá até 31 de julho. Nesse período, o amor ganha um tom curioso, leve e comunicativo. Esqueça dramas e possessividades: o momento pede conversas profundas, flertes divertidos e conexões intelectuais. Impactos gerais:????Aproveite para resolver desentendimentos e fortalecer vínculos com conversas sinceras e mente aberta.Também no dia 4, às 09h44, acontece a Conjunção Vênus-Urano, um encontro que traz aquele ar de imprevisibilidade. Urano é o planeta das revoluções e Vênus rege amor, dinheiro e beleza . Juntos, eles podem provocar reviravoltas nesses setores. O que pode rolar??? Atenção: Evite decisões impulsivas. Essa energia é rápida, mas pode ter efeitos duradouros.Para completar o trio, Netuno inicia seu movimento retrógrado em Áries e fica assim até 10 de dezembro de 2025. O planeta dos sonhos e da espiritualidade pede uma revisão interna: quais ilusões você precisa soltar para caminhar com mais clareza? Reflexões que podem surgir:???? Dica: Práticas como meditação , journaling e tarot podem ajudar a acessar essas respostas.O que você vai precisar:Passo a passo:O dia 4 de julho de 2025 promete ser um divisor de águas. Com a combinação de Vênus-Urano, Vênus em Gêmeos e Netuno retrógrado, estamos sendo convidados a:Aproveite esse momento para se abrir ao inesperado, mas mantenha os pés no chão. O Universo está em modo “atualização de sistema” — e você também.