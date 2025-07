Livro aborda o amor-próprio para se livrar de relacionamentos tóxicos

Por que tantas pessoas se envolvem repetidamente em relações frustrantes, sufocantes ou dolorosas? Por que é tão difícil se posicionar, impor limites ou simplesmente reconhecer o próprio valor?

Essas e outras questões são abordadas pela psicóloga especialista em relacionamentos Pamela Magalhães, no lançamento Bem me quero. Na obra, publicada pela Matrix Editora, a autora propõe um mergulho na construção da autoestima e na reeducação amorosa como fundamentos para uma vida afetiva mais saudável.

Ao tomar a experiência clínica como base, ela mostra que muitas dores nos relacionamentos se originam de lacunas sentimentais do passado, feridas que se formaram ainda na infância e foram alimentadas por dinâmicas familiares disfuncionais, além de dinâmicas amorosas desestruturadas. Segundo Pamela, essas vivências influenciam diretamente a maneira como a pessoa se enxerga e se relaciona, o que faz com que ela repita comportamentos prejudiciais, mesmo quando deseja mudar.

Um dos pilares dessa transformação está no reconhecimento do próprio valor e na coragem de impor limites, que, segundo a autora, são reflexo do autoconhecimento e da autoestima. Para muitas pessoas, dizer “não” ainda carrega culpa ou medo de rejeição, mas a especialista propõe que os leitores encontrem uma forma de ressignificar essa comunicação com o outro.

Se você perceber que aquela posição, aquele acesso,

aquele movimento do outro, vai prejudicá-lo de alguma forma, diga NÃO.

Quando você diz não para o outro você diz SIM para você.

Você se protege, se prioriza. Mas isso não é ser egoísta?

Não! Isso é ser justo consigo mesmo.

(Bem me quero, p. 42)

Com exercícios que fazem refletir sobre os próprios sentimentos e emoções a cada capítulo, Bem me quero ajuda a identificar padrões de comportamento, compreender suas origens e, principalmente, aprender a modificar padrões de forma gentil e prática. A obra é voltada para quem deseja construir uma relação mais saudável consigo mesmo, fortalecer a autoestima, sair de ciclos afetivos tóxicos e cultivar vínculos mais leves e conscientes.