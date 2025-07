Repetir erros no amor é normal? O que o "dedo podre" diz sobre nós

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

“O ‘dedo podre’ também é uma acomodação nossa de sempre jogar a culpa em cima dos homens. E isso nos infantiliza como pessoas que não têm condição de tomar uma decisão melhor”, afirma Iza Bravíssima, advogada e mestra em educação na área de gênero e masculinidade.

Neste novo episódio do podcast “Não é invenção”, Iza conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, e propõe uma reflexão sobre o que está por trás da tendência em repetir padrões de relacionamentos problemáticos.

Com um olhar crítico e bem-humorado, o papo aborda temas como auto engano, inteligência emocional e como a imagem dos homens e da masculinidade é construída socialmente: “Existem vários tipos de homens e masculinidades. Mas aí a gente entra em um contexto chamado masculinidade hegemônica, que depende dos interesses da sociedade naquele momento. Então, é uma política, um contexto, uma estrutura”, explica a advogada.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.