Vídeo: psicanalista explica perigos da busca pelo corpo perfeito

“A gente vive numa sociedade com predomínio da imagem sobre as questões pessoais e as redes sociais intensificam a pressão por um corpo perfeito, com imagens editadas e filtros que criam um padrão irreal”, afirma a psicóloga psicanalista Carolina Nassau, entrevistada deste segundo episódio do podcast “Não é invenção”.

Mestra e doutora em estudos psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Carolina Nassau conversou com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, sobre os impactos psicológicos da busca incessante por um corpo ideal.

Na entrevista, ela detalha informações sobre transtornos alimentares, explica o que é dismorfia corporal e gordofobia, e convida a um debate relacionado à importância de ter uma relação crítica com as redes sociais.

Cirurgias plásticas no Brasil

O Brasil é o segundo país do mundo em número de procedimentos estéticos, com mais de 3,381 milhões de intervenções, de acordo com os últimos dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, de 2023.

A busca pelo corpo perfeito, impulsionada por padrões idealizados nas redes sociais, tem gerado consequências sérias para a saúde mental, especialmente entre adolescentes.

O Brasil é o primeiro no ranking de cirurgias plásticas, sendo mais de 2 milhões e 100 mil casos. As mais comuns em 2023 foram lipoaspiração (14,1%), aumento de mama (10,4%) e pálpebras (9,9%).

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

A conversa está disponível no canal do Portal Uai no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio.