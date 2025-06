Amor também é cuidado: 5 tratamentos para deixar seu parceiro mais bonito

Você já pensou em dar um presente que vai além do material? Com a proximidade do Dia dos Namorados , celebrado no próximo dia , muitos casais estão apostando em experiências e cuidados pessoais como forma de demonstrar carinho. De acordo com uma pesquisa realizada pela Ebit Nielsen (2024), 70% dos brasileiros preferem oferecer serviços ou experiências que proporcionem bem-estar, em vez de objetos tradicionais.

Limpeza profunda

“Importante para remover cravos, espinhas e impurezas acumuladas no dia a dia. Deixa a pele mais uniforme e com aspecto revigorada. É um passo básico, mas necessário para quem deseja um rosto bem cuidado. O ideal é manter uma frequência regular de sessões”, recomenda.

Peeling de diamante

“Uma ótima escolha para quem busca um efeito luminosidade e textura mais suave. Com ponteiras de diamante, o procedimento promove uma esfoliação profunda, removendo células mortas e estimulando a produção de colágeno”, explica.

Radiofrequência

“Para combater a flacidez e a papada que surgem com o passar da idade, é um excelente recurso. A tecnologia aquece as camadas da pele, estimulando a produção de colágeno e melhorando a sustentação do rosto”, esclarece a especialista.

Bioestimuladores de colágeno

“Indicado para quem busca reduzir sinais de envelhecimento, esse procedimento melhora a firmeza e a elasticidade, suaviza as linhas de expressão e promove um visual mais jovem”, compartilha.

Depilação a LED

“Pode ser realizada no rosto, especialmente na região da barba, e também no corpo. É uma alternativa prática e moderna para quem deseja eliminar os pelos com mais conforto. Além de ser praticamente indolor, oferece resultados eficazes com redução progressiva dos pelos”, avalia.

Dicas extras da especialista

Além dos tratamentos realizados em clínica, a profissional ressalta a importância de manter uma rotina de autocuidado em casa. “Incentivar o uso de produtos adequados para o cuidado diário, como hidratantes, óleos e máscaras faciais, ajuda a manter e prolongar os efeitos dos procedimentos”, reforça.

Outra recomendação importante é o uso diário de filtro solar. “A proteção é fundamental para evitar danos causados pelos raios UV, que aceleram o envelhecimento e podem causar manchas”, ensina.