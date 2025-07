3 dicas para evitar que desentendimentos em uma discussão se transformem em briga

Discordar faz parte da natureza humana. Não somos todos iguais.

Mas, enquanto uma pequena discordância pode ser conduzida de forma tranquila, principalmente por mensagem ou na internet — onde podemos editar nossas respostas — uma discussão cara a cara sobre um tema delicado pode rapidamente virar um confronto mais pesado.

É possível que você tenha passado por isso durante as festas de fim de ano, quando passamos mais tempo com nossos familiares. Nessas horas, é comum que tensões antigas venham à tona.

Uma discussão pode começar por inúmeros motivos, desde uma divergência política até o comportamento do outro, algo bem familiar para quem passa muito tempo nas redes sociais.

E quanto mais forte for uma opinião, mais intensa e complexa uma discussão pode ficar.

Então, o que podemos fazer para evitar que uma discussão pequena vire uma briga, seja na internet ou pessoalmente?

Como especialista em interações sociais, acredito que prestar atenção no que dizemos para a outra pessoa — e como dizemos — é fundamental, além de aprender a evitar respostas que podem ser um "tiro no pé".

Lembre-se que discordar faz parte da vida e das relações.

Aqui vão três dicas essenciais para evitar que uma divergência de opinião vire algo mais sério.

1. Contenha o clima de tensão

Se você não concorda com alguém, mantenha a conversa de forma produtiva, evitando insultos diretos. Além disso, procure evitar ações que possam colocar a outra pessoa em uma posição de confronto, como acusações ou sarcasmos.

A gente costuma focar muito no conteúdo de uma discussão, e também nas nossas suposições sobre o que a outra pessoa realmente pensa.

Sobre o que é a discussão? É apenas um mal-entendido, ou é uma questão de personalidade, em que uma das pessoas está enviesada ou tem algum interesse escondido?

Getty Images O uso das redes sociais tem favorecido discussões

Nos importamos muito se a pessoa realmente acredita no que está dizendo. Os estudos mostram que, muitas vezes, nos incomodamos quando alguém faz o papel de "advogado do diabo" fora de certos contextos.

Mas não é possível saber das reais intenções do outro, por isso, é melhor evitar pensar o pior da pessoa com quem estamos discutimos.

Caso contrário, você pode acabar falando de forma injusta, como se a pessoa estivesse sendo manipuladora, prejudicial ou sem consideração.

2. Mantenha a cabeça aberta

Às vezes, o que alguém diz pode soar muito mal. Quando isso acontecer, leve em conta duas coisas.

Primeiro, nada do que dizemos tem um único significado. Há várias interpretações possíveis, e nem sempre dá para confiar naquela primeira ideia que vem à cabeça no calor do momento.

Durante uma discussão, vale a pena parar um pouco e pensar em todas as interpretações possíveis do que foi dito. Considere pedir um tempo para refletir ou até tomar um café, algo que consiga tirar aquele clima de tensão.

Segundo, se o que uma pessoa falou continua soando negativo, por mais compreensivo que você tenha tentado ser, peça a ela para explicar melhor. Pode não ser fácil, mas as pessoas acabam mostrando o que realmente queriam dizer quando precisam detalhar mais.

Fazer com que ela sinta que está sendo ouvida com atenção pode ajudar a desarmar uma briga antes que ela piore.

Getty Images Qualquer pessoa pode ser envolver em uma discussão, já que nem todos somos iguais

3. Foque no que importa

Há outro lado da moeda: escolher cuidadosamente o que você diz e pensar na imagem que quer passar.

Qualquer pessoa pode acabar entrando em uma discussão e falar algo de que vai se arrepender depois, inclusive você.

Algo que exige um equilíbrio cuidadoso é a "metacomunicação", ou seja, dar uma pausa para conversar sobre a própria discussão que está acontecendo e sobre a forma que está sendo conduzida.

Isso pode ser útil, por exemplo, se você quiser pedir para focar em um ponto específico ou algo mais concreto da conversa. Contudo, isso também pode ser interpretado como uma crítica à outra pessoa.

Se decidir falar sobre a forma com que a discussão está sendo conduzida, pode ser importante incluir um pedido de desculpas ou falar em um tom mais baixo para evitar que a outra pessoa pensa que você está a acusando de estar "discutindo errado".

É desafiador, então não se sinta mal se não se sair bem na primeira vez que tentar.

Temos os mesmos valores?

As pessoas não discutem por discutir. Um dos principais motivos para uma discussão é se posicionar em relação aos outros. Estamos do mesmo lado e temos os mesmos valores?

As discussões também estão ligadas à identidade. As polêmicas geram sentimentos fortes. Temos consciência que podemos ser julgados pelas nossas opiniões, e presumimos que os outros também se sintam julgados por nós.

Esse julgamento mútuo pode se intensificar facilmente, não apenas durante uma discussão, mas na relação como um todo, provocando um afastamento temporário ou até a perda de uma amizade.

As pessoas que querem evitar chegar nesse ponto geralmente pensam que a solução é deixar de lado os sentimentos e "se ater aos fatos".

Mas, negar uma reação emocional pode ser como negar o próprio compromisso com uma causa importante. Reconhecer que alguém se sente assim é um passo importante para entender sobre o que vale a pena tentar mudar a opinião e o que é melhor deixar de lado, pelo menos por enquanto.

*Jessica Robles é professora de Psicologia Social na Universidade de Loughborough.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).