Investigador paranormal morre durante turnê com boneca Annabelle

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, morreu de forma repentina na última segunda-feira (14/7), enquanto participava da turnê "Devils on the Run" com a famosa boneca assombrada Annabelle. Ele era o investigador principal da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra (NESPR) e estava em Gettysburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no último dia de exibição da cidade.

View this post on Instagram A post shared by Dan Rivera (@dan_rivera_nespr)

De acordo com as autoridades ele passou mal no hotel em que estava hospedado. Bombeiros e médicos tentaram reanimar Rivera com manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. A causa da morte não foi divulgada.

A exibição de Annabelle foi realizada no Orfanato Nacional dos Soldados – que também seria assombrado – e promovida pela Ghostly Images of Gettysburg Tours, uma empresa que oferece passeios turísticos noturnos a pé e de ônibus pela cidade, com foco em eventos históricos e atividade paranormal. O evento também fazia parte de uma turnê nacional que levava objetos considerados assombrados a diferentes cidades dos EUA.

Rivera era veterano do Exército dos Estados Unidos e conhecido por suas participações em programas como "Most haunted places", disponível na Netflix, e "28 dias assombrados", também da Netflix. Nas redes sociais, ele compartilhava momentos da turnê, incluindo vídeos virais no TikTok, ajudando a atrair grande público para os eventos.

Rivera era casado e pai de quatro filhos. Em homenagem publicada nas redes, o colega investigador Ryan Buell lamentou a morte do amigo. "Tenho tantas memórias incríveis com esse cara. Há apenas dois meses, viajamos pelo país e apresentamos o legado de Ed e Lorraine Warren a uma nova geração”, escreveu, em referência a um dos mais famosos casais de paranormais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ryan Daniel Buell (@theryanbuell)

A boneca Annabelle é uma das peças mais emblemáticas do acervo paranormal dos Warrens. Segundo os relatos, ela foi entregue a uma estudante de enfermagem em 1970 e, desde então, passou a apresentar comportamentos estranhos, como se mover sozinha e atentar contra pessoas.

Uma das bonecas Annabelle, usada nas gravações de filmes de terror, estava entre os itens queimados no incêndio no Shopping Nova América, em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Foi em julho de 2024 e o FLIPAR mostrou na ocasião. Relembre. Reprodução de vídeo redes sociais A exposição da Warner, numa área de 1.500 m2, reunia figurinos e objetos de filmes de cinema, como Harry Potter, Batman e Scooby-Doo, e séries de TV, como Friends. Divulgação Mas o que viralizou nas redes sociais foi a boneca. Por ser amaldiçoada, ela rendeu muitos memes sobre o perigo no Rio de Janeiro. “Nem ANNABELLE resistiu ao TERROR que é o Rio…”, comentou um usuário no X . "O RJ não é para amadores", disse outro. Reprodução de vídeo redes sociais Annabelle ganhou popularidade quando apareceu no primeiro filme da franquia, "Invocação do Mal", dirigido por James Wan e estrelado por Vera Farmiga e Patrick Wilson, em 2013. reprodução / invocação do mal Com a grande repercussão, já em 2014 a boneca ganhou seu próprio filme: "Annabelle", dirigido por John R. Leonetti, mostrava os efeitos nocivos e perigosos que a boneca exercia para uma família. reprodução Depois, foram lançados os filmes "Annabelle: A Criação do Mal" (2017) e "Annabelle 3: De Volta Para Casa" (2019). Divulgação E a franquia "Invocação do Mal" teve outros dois filmes (em 2016 e 2021). E um quarto filme tem estreia prevista para setembro de 2025. Divulgação Warner Bros Annabelle tornou-se tão famosa nos filmes que a Mattel, fabricante da Barbie, decidiu investir numa linha de brinquedos inspirada no gênero de filmes de terror. E lançou em 2023 a boneca Annabelle. Reprodução Mattel Annabelle, inclusive, vem na caixa de vidro que é típica da proteção que a boneca verdadeira recebe: uma redoma benzida de tempos em tempos por um padre, para conter o Mal. Reprodução Twitter @beepopofc A boneca, com olhos grandes e cabelos trançados num tom castanho dourado, custa US$ 65 (cerca de R$ 315). Reprodução Mattel A fama da boneca Annabelle surgiu a partir de uma história considerada verdadeira que envolve o casal Ed e Lorraine Warren. Lorraine Warren era médium e seu marido, Ed, investigava casos de paranormalidade, com o apoio da mulher. Domínio público A boneca seria um canal para a atuação de uma entidade que perturbava uma estudante de Enfermagem chamada Donna, em 1968. A boneca surgia, de repente, em diferentes partes da casa. Reprodução Twitter Além disso, fenômenos sobrenaturais foram se agravando, a ponto de um amigo de Donna, chamado Lou, afirmar que sentiu garras em seu peito. Um padre, então, chamou Ed e Lorraine para verificar o caso. Reprodução TV Globo Ed e Lorraine identificaram que a boneca canalizava espírito maligno. Eles levaram a boneca para casa, onde mantinham um cômodo destinado a armazenar objetos que tinham sido apreendidos durante ações de exorcismo. Reprodução de vídeo do twitte @ConjuringBrasil Na casa, a grande sensação é justamente a boneca Annabelle, sempre trancada numa redoma (com o aviso de que a porta não deve ser aberta) e recebendo água benta com frequência. Na foto, Ed e Lorraine com a boneca Imagem do site macabra Tv A boneca verdadeira é bem diferente da boneca do filme: é de pano, com cabelos vermelhos e um sorriso. Ela se chamava originalmente Raggedy Ann, inspirada numa boneca de pano da filha do ilustrador e autor de livros infantis Johnny Gruelle (1880-1938 Reprodução de vídeo do twitte @ConjuringBrasil Ed morreu em 2006, aos 79 anos, e Lorraine viveu até 2019, chegando aos 92 anos. No cinema, eles foram interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga em todos os filmes da franquia "Invocação do Mal". Divulgação Warner Bros Só que, nos filmes, Annabelle é bem diferente da original. Não é de tecido e tem um semblante mais malicioso. E é justamente essa boneca que podia ficar em exposição, já que a original, por motivos óbvios, nunca sai da caixa de proteção contra o Mal. Imagens do site IMDB O Museu Oculto dos Warren funciona na antiga casa do casal, em Connecticut. E tem muitas peças 'amaldiçoadas', além de Annabelle. Um padre vai lá para benzer o ambiente com frequência. Reprodução TV Globo Voltar Próximo

Ed e Lorraine Warren, que fundaram a NESPR em 1952, atribuíram o comportamento da boneca a possessões demoníacas. Ela foi então retirada da casa da jovem e levada ao Museu Ocultista dos Warrens, em Connecticut. O museu, fechado ao público desde 2019 por questões legais, continua sob os cuidados da filha do casal, Judy, e do genro, Tony Spera, que acompanham a turnê pelos EUA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As histórias investigadas pelos Warrens serviram de inspiração para a franquia cinematográfica "Invocação do Mal", uma das mais populares do gênero terror. Em maio deste ano, teóricos da conspiração tentaram vincular a boneca a eventos catastróficos como um incêndio na Louisiana, mas os organizadores da turnê negaram qualquer conexão.