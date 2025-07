Veículo avança sobre multidão em Los Angeles e deixa ao menos 30 feridos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (19/7), após um carro atingir uma multidão em frente a uma boate de East Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu por volta das 2h (horário local), segundo informações do Departamento de Bombeiros da cidade (LAFD).

De acordo com informações da CNN americana, as equipes de emergência relataram que o veículo, ainda não identificado, atravessou uma barraca de comida, o pódio de manobristas e, em seguida, avançou contra um grupo de pessoas que aguardava na entrada do local. “Foi uma cena muito caótica”, descreveu o capitão Adam VanGerpen, porta-voz do LAFD.

De acordo com os bombeiros, sete vítimas foram socorridas em estado crítico, seis com ferimentos graves e outras dez em condição moderada. Pelo menos sete pessoas foram avaliadas no local, mas recusaram o transporte para hospitais. As demais foram levadas para centros de trauma e unidades de saúde próximas, muitas com fraturas e lesões nos tecidos moles.

Durante os atendimentos, os paramédicos identificaram que uma das vítimas também apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo. As autoridades ainda não confirmaram se esse ferimento está relacionado ao motorista do veículo ou a outra pessoa atingida.

Em comunicado divulgado ainda pela manhã, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lamentou o ocorrido. “Esta é uma tragédia de partir o coração. Meus agradecimentos aos mais de 100 profissionais do Corpo de Bombeiros e da Polícia que atuaram no local para salvar vidas. Toda Los Angeles está com as vítimas neste momento difícil”, declarou.

Imagens registradas por testemunhas mostram pessoas caídas na rua e na calçada, sendo atendidas pelas equipes de socorro. Várias delas foram levadas em macas, enquanto a polícia isolava a área para o trabalho de resgate e investigação.

Mais de 120 bombeiros participaram da operação de triagem e transporte dos feridos. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas, e as autoridades não confirmaram se foi um acidente ou uma ação intencional.

* Com informações da AFP e CNN