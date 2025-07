Que tiro foi esse? Briga de irmãs acaba com pedrada e disparo de arma de fogo

Uma discussão entre duas irmãs escalou para a violência, na tarde desta quinta-feira (10/7), em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do DF, as duas mulheres, de 35 e 32 anos, se desentenderam por uma razão não informada.

Durante a discussão, uma delas arremessou uma pedra na cabeça da outra. Em retaliação, a irmã agredida sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, que atingiu a perna da agressora.

Ambas as mulheres e a arma de fogo foram encaminhadas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II).

