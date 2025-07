Vídeo: porteiro se emociona com convite para ser padrinho de formatura

Sérgio Santiago, de 61 anos, porteiro da Escola Estadual Missionário Mário Way, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi surpreendido com um convite especial: os alunos do terceiro ano do ensino médio o escolheram como padrinho da formatura da turma. A homenagem foi registrada em vídeo e já emocionou mais de 400 mil pessoas nas redes sociais.

Na gravação, que viralizou, Sérgio entra em uma sala de aula e é recebido com aplausos e um bolo. Em seguida, os estudantes leem uma mensagem comovente, reconhecendo o papel afetivo que o funcionário desempenhou ao longo dos anos.

"São dois anos e meio ouvindo 'bom dia, filha', 'vai com Deus', 'bom final de semana'. Para você, pode ser só costume. Para nós, é cuidado, é carinho", diz uma das alunas, enquanto o porteiro, visivelmente emocionado, ouve atentamente.

A atitude da turma foi amplamente elogiada por internautas, que destacaram a importância de valorizar todos os profissionais que fazem parte da rotina escolar, não apenas professores e diretores, mas também aqueles que, com pequenos gestos diários, marcam a vida dos alunos.

"Ninguém pensa nos faxineiros ou porteiros. Amei a atitude dessa turma!", comentou uma pessoa.

"Por mais visibilidade às pessoas que cuidam e tomam conta de nós", disse outra.

"Reconhecimento faz bem em qualquer idade. Parabéns!", escreveu um usuário.

"Eu tenho vocês como filhos", declarou Sérgio ao aceitar o convite. Em sua fala, ele reforçou que as palavras de acolhimento que oferece no portão da escola vêm do coração. "Se fosse pago, eu pagaria para poder dizer 'bom dia', 'boa tarde', 'vai com Deus' a cada um de vocês".

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino