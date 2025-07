Prefeito de Sabará reinaugura escola com estrutura totalmente reformada

A Escola Municipal Augusta Azeredo, em Sabará, foi oficialmente reinaugurada e está de cara nova. Após anos de abandono, a unidade de ensino passou por uma reforma completa e agora conta com uma estrutura moderna e acolhedora para receber os estudantes da rede municipal.

“Me disseram que tinham que dar descarga com balde. Esse era o nível da precariedade”, afirmou o prefeito Sargento Rodolfo durante a cerimônia de reinauguração. Nas redes sociais, o chefe do Executivo publicou um vídeo no qual mostra a diferença entre o antes e o depois da instituição.

O novo prédio foi reformado com foco no conforto, segurança e qualidade de ensino. Para o secretário municipal do governo de Sabará, Saimon Gregório, a obra é também um símbolo de respeito à população. "Agora a escola dá dignidade aos alunos. Não podemos permitir uma escola caindo aos pedaços pra nossas crianças! A população está sendo tratada com respeito pelo Rodolfo. Essa é a principal mudança!”, destacou.

A prefeitura reforçou que a entrega da nova escola é uma demonstração de compromisso com a educação pública e de valorização tanto dos alunos quanto dos profissionais da área.

Já a secretária de educação, Jenifer Lourenço, disse que a reinauguração da escola é de extrema importância para a população. "Hoje é um dia de celebração e recomeço. Após enfrentar duas enchentes que deixaram marcas profundas, nossa escola renasce totalmente reformada, com estrutura segura, acessível e acolhedora para nossas crianças, profissionais e toda a comunidade. Essa entrega representa mais do que obras físicas — é um símbolo de resistência, cuidado com a educação e compromisso com o futuro. A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Educação, reafirma seu empenho em garantir que todas as nossas escolas sejam espaços dignos, onde o aprendizado floresça mesmo diante das adversidades", afirmou.