As 50 músicas mais tocadas no Brasil no 1º semestre de 2025; veja a lista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O pagode desbancou o sertanejo pela primeira vez em sete anos no topo das paradas digitais do Brasil. A música “Coração Partido (Corazón Partío)” (Ao Vivo), do Grupo Menos É Mais, lidera o ranking das 50 músicas mais tocadas no país no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento da Pro-Música Brasil.

O estudo, realizado com base nos dados das principais plataformas de streaming — Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster — reflete a preferência nacional por artistas brasileiros. Isso porque 94% das faixas do top 50 são nacionais, reforçando o domínio absoluto da música local no consumo digital.

Entre os destaques, o pagode aparece em alta, mas o trap, o funk e o arrocha também marcam presença forte, ocupando posições entre as mais ouvidas. O sertanejo, por sua vez, segue relevante, com nomes como Henrique & Juliano, Jorge & Mateus e Lauana Prado.

Em segundo lugar, está a música “Oh garota eu quero você só pra mim”, de Oruam, Zé Felipe e MC Tuto. “Fui mlk”, colaboração de Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs, ocupa o terceiro lugar. “Tubarões (ao vivo)”, de Diego & Victor Hugo; e “Última saudade (ao vivo), de Henrique & Juliano, ocupam, respectivamente, o quarto e quinto lugares.

A única faixa internacional no top 10 é “Die With A Smile”, dueto de Lady Gaga e Bruno Mars, que aparece na 10ª colocação. As outras músicas estrangeiras do ranking são “Apt.”, de Rosé e Bruno Mars, e “Abracadabra”, novamente de Lady Gaga.

Veja a lista completa: